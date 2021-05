Fue la primera mujer frente a Mozarteum Argentino Filial San Juan en sus cuarenta años de historia y en sus dos años tuvo varios frentes que atender, aunque sin dudas la pandemia fue el más desafiante. Patricia Aguilar de Marún hizo con DIARIO DE CUYO un balance de su gestión frente a la tradicional institución que a fin de mes deja de conducir y a la que llegó por el consenso de la asamblea que la eligió en marzo de 2019. Sobre el sucesor, desde Mozarteum prefirieron no adelantar nombres asegurando que aún hay una serie de pasos administrativos que deben seguir su curso. Esta semana, la Comisión directiva ultimará detalles del informe de gestión que debe presentarse y confeccionarán la futura lista para renovar la comisión de donde saldrá el nuevo conductor o conductora.



A la hora de evaluar su trabajo, Aguilar consideró "absolutamente positivo" este tiempo como presidenta. "Estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de brindar toda mi dedicación y amor en beneficio de la institución que tanto quiero, que es parte de mi vida desde los 19 años cuando formé parte de la comisión juvenil. Siempre digo que Mozarteum fue muy importante en la formación cultural de toda mi familia, sobre todo de mis hijas, con las que he asistido durante toda la vida a los conciertos" aseguró Patricia, puntana de nacimiento, casada con Raúl Marún, madre de Marian y Juliette.



Sobre cómo se encaró el 2020, sorprendidos por la pandemia, consideró que "los desafíos han sido múltiples. El trabajo intergeneracional ha sido clave para acercar a las nuevas generaciones. Con el cierre de las salas y el cese de actividades presenciales, ¿cómo enfrentábamos este tiempo tan incierto? Implicó adaptarnos a través de un proceso abierto que requiere flexibilidad y discernimiento, por lo cual debimos repensar, redirigir y revisar los proyectos que teníamos y cambiar hacia una presencia de la institución de forma virtual" . La temporada digital que presentaron el año pasado consistió en un ciclo de entrevistas a artistas y figuras de los medios nacionales, como también algunos jóvenes sanjuaninos, llevado adelante por la propia presidenta, que se difundió por las redes sociales, donde además subieron contenidos didácticos sobre música clásica y propuestas de conciertos realizados en importantes salas del mundo. Siempre buscando "formar público" que fue uno de los objetivos que se trazó cuando asumió.



Aguilar sostuvo que la temporada virtual fue muy bien recibida. "Fue un año ganado, siempre pienso en positivo. Fue otra manera de llegar a la comunidad sanjuanina" dijo, además de que tuvieron "una muy importante participación en los vivos que realizamos en Instagram y Facebook". "He recibido muchas muestras de cariño y gratitud de la gente, no sólo en nuestra provincia sino afuera también. Estoy muy contenta de la repercusión en la gente, incluso por las actividades que he innovado", compartió.



Entre los logros en el último año de gestión, resaltó "las entrevistas a personalidades destacadas de la cultura que nos compartieron su relación con la música clásica y cómo llegaron a ella. Paloma Herrera, Daniel Sabsai, Cecilia Roth, Tute, entre otros. Pusimos énfasis en el contenido de las redes sociales, tratando de brindarle a los seguidores contenidos de calidad, música clásica, jazz, tango; la oportunidad de conocer diferentes compositores, la formación a través de conocimientos específicos sobre música. Interactuamos con la gente, los escuchamos y recomendamos películas donde predominaba en su banda sonora la música clásica; generamos contenidos para los niños, sugerimos listas en Spotify", sostuvo.

Redes. En 2020 diseñaron una temporada virtual haciendo una selección de contenidos culturales para ofrecer al público.

Aguilar destacó además el trabajo realizado durante su gestión con la juventud, a la que, según dijo, se pudo llegar más por medio de las redes sociales, además de que "estudiantes de distintas instituciones educativas tuvieron la posibilidad de acceso a los conciertos; la organización de sorteos en las redes sociales con la posibilidad de conocer a los músicos, asistir a su concierto y cenar con ellos, fue una actividad muy gratificante que disfrutaron tanto músicos como ganadores". También hizo hincapié en las charlas didácticas "Pre conciertos" que dictaron en 2019 destacados profesionales "con el objetivo de poner en contexto al público sobre lo que iban a disfrutar".



Ante el incierto panorama que presenta este segundo año atravesado por el coronavirus, además de que el Auditorio Juan Victoria -lugar habitual para las funciones de abono- seguirá en refacción varios meses más, Aguilar consideró que para la próxima temporada "seguramente se encontrarán actividades que se puedan realizar de acuerdo a los protocolos vigentes de cuidado de la salud".



Para Patricia Aguilar ser la primera mujer al frente de Mozarteum no fue una presión. "Para nada, al contrario, fue una experiencia muy enriquecedora" aseguró. El final del cargo no implicará que se aleje del grupo, ya que adelantó que seguirá cerca y estaría dispuesta a volver a ponerse el cargo al hombro si es necesario. "Mozarteum siempre está en mi corazón, transmitiendo ese amor a mi familia. Por lo tanto, siempre estaré dispuesta a participar. Siempre será un honor para mí conducir esta maravillosa institución" afirmó.



Consultada sobre qué necesita modificar Mozarteum, consideró que "como toda institución, para que perdure en el tiempo, debe tener en cuenta el diálogo intergeneracional que nos dará la oportunidad de renovarnos sin perder de vista la misión para lo cual fue creada, siendo muy importante la incorporación de nuevos miembros que garanticen el relevo generacional". Tal era su preocupación ya hace dos años, ya que cuando asumió, en una nota con este diario hablaba de incorporar a los más jóvenes, del desafío de "que gente joven tome la posta".