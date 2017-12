El exitoso músico británico Phil Collins anuncio un nuevo show en su periplo por Argentina para el 19 de marzo en el estadio de Instituto en la ciudad de Córdoba, que se suma al previsto para el 20 de marzo en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires, como parte del tramo sudamericano de su nueva gira 'The Legendary Phil Collins Live', que además lo llevará a Chile, Brasil, Uruguay, Perú, México y Puerto Rico.

Será la segunda visita del ex baterista y vocalista de Genesis al país, ya que en 1995 ofreció un concierto en el Estado River Plate. En los dos shows de esta gira estará teloneado por los Pretenders, la banda liderada por Chrissie Hynde.Este tour marca el regreso a los escenarios del creador de baladas omnipresentes en las FM porteñas en la década del ’80, luego de un receso de 10 años por problemas de salud.

Incluso, Collins se había planteado la posibilidad de un retiro definitivo a raíz de las insuficiencias auditivas que padece, pero decidió volver al ruedo con la edición de una autobiografía y un disco de grandes éxitos, que lo regresó a los escenarios.Collins fue baterista de la banda Genesis y asumió el rol como cantante principal tras la partida de Peter Gabriel, en 1975.

Hacia finales de la década del ’70 y a lo largo de los ’80, el grupo, que se había establecido como uno de los grandes números del rock progresivo, con presentaciones en vivo que impactaban desde lo visual y lo teatral, viró su estilo hacia un sonido más pop, lo que lo convirtió en un fenómeno de ventas.En paralelo, Collins desarrolló una carrera solista orientada hacia las baladas y composiciones con leves influencias del sonido Motown.

En el nuevo siglo, el músico interrumpió su carrera y tuvo un breve regreso en 2007, para luego volver a tomar un descanso que duró hasta el año pasado.Por su parte, la cantante Chrissie Hynde acompañará al ex baterista de Genesis en el tramo de su gira 'The Legendary' por las ciudades brasileñas de Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre; México; Lima, Perú; Santiago de Chile; Montevideo y San Juan de Puerto Rico, además de Buenos Aires, según anunció la empresa promotora local.

Con éxitos como 'Back on the chain gang' y 'Do not get me wrong', Pretenders se destacó en el ambiente punk y post-punk de la segunda mitad de los ’70 de la ciudad de Nueva York.A 36 años de su debut discográfico, la banda editó en 2016 'Alone', un nuevo trabajo en el que Hynde se asoció a Dan Auerbach, de The Black Keys; quien además de tocar varios instrumentos asumió el rol de productor.Se tratará de la primera vez de esta banda en el país, aunque en 2004 hubo un show de Chrissie Hynde en carácter de solista.