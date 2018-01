Pía Shaw comenzó su 2018 con una vacaciones a puro relax, sol y playa en Cartagena, Colombia. Días ideales para reponer energía antes de un verano intenso, que incluye tres ciclos televisivos, con cinco horas diarias de aire en la pantalla de América (27 a la semana), viajes a Mar del Plata, amigos, familia y pareja.

"Estoy muy feliz, es un verano diferente que empezó con todo", dijo la periodista y conductora de Involucrados, aquí y ahora (lunes a viernes a las 11.00), Infama(lunas a viernes a las 16.15) e Infama recargado (domingos a las 20.00).

En el estudio, Pía se siente como en su casa: "Después de tantas horas en la calle, como movilera y cronista, para mí estar frente a cámara sentada es el mismo trabajo y la misma responsabilidad. Intento dentro de las tres Pías que se ven en los formatos seguir la misma línea, aunque a veces soy más conductora y otras veces me pongo más editorial. A la mañana por ejemplo, trato de acompañar, Mariano me permite el ida y vuelta de chistes".

Aunque lleva años en tele, aseguró que siempre se puede aprender más: "Sobre todo en lo que es actualidad y respecto a los cambios de la sociedad, uno va creciendo y marcando su postura. Lo bueno es que he pasado por todo, cronista, movilera y productora para llegar a donde estoy".

¿Cómo hace para hacer cinco horas diarias de televisión y no morir en el intento? "Me levanto 7.30, vengo a Endemol, me maquillo, empieza el programa (Involucrados). Termina el programa me voy a un bar cerca de América, tomo algo, almuerzo con mis dos productores ejecutivos y entro al canal, hasta las siete menos cuarto que termina Infama. Es un verano movido pero no puedo decir mas que gracias, ¡y disfrutar!".

Aunque trata de ir al gimnasio, hacer yoga o verse con amigas luego del día laboral, Pía sigue conectada: "Nunca relajo, termino Infama y escribo en el chat de Involucrados para ver cómo viene, hablo con los chicos de Carlos Paz, Mar del Plata, me gusta que estén bien. El éxito de Infama tiene que ver con el trabajo en equipo, soy el capitán del barco, pero es equipo".

Algunos días a la noche se desconecta para después de las once mirar alguna serie. Durante los fines de semana trató de ir a Mar del Plata para estar informada sobre las obras de las que habla todos los días en los programas.

En medio de un intenso ritmo laboral, hay lugar para las amistades y el amor: "Estoy en pareja hace un tiempo y me acompaña muy bien, me ayuda. Mis viejos también, mi hermana, tengo una linda familia, amigas. La vengo llevando, todo es compatible en la vida cuando uno lo encara con optimismo, alegría y energía".