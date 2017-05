La tirante relación entre Florencia de la Ve y Lizy Tagliani habría encontrado su ápice de rispidez. Al menos, en el plano de las redes sociales: la mujer de Pablo Goycochea bloqueó a la humorista en Twitter tras sus fuertes declaraciones en Intrusos, en donde la cuestionó duramente por sus dichos sobre los actores (dijo que siempre llamaban para trabajar a los mismos). Pero, especialmente, le reprochó que llevase a la Justicia a la madre de Jorge Ibáñez.

"¿Si estoy enojada? Sí, la verdad que sí. Y no es una locura pasajera. Me enteré por un amigo lo de la mediación con Mabel Ibáñez y me costó mucho… Yo pensaba: 'Flaca, es tu hermano. Qué orgulloso debe estar de vos, que llevás a su madre a una mediación... Mabel es una mujer”, disparó Lizy, haciendo explícito su malestar con su colega, quien optó por bloquearla en la red social del pajarito.

No ajena al accionar 2.0 de Florencia, Tagliani lanzó al mundo virtual un picantísimo e irónico tweet dirigido a De la Ve: "¡Me muero! Me avisan por la cucaracha que me bloqueó @Flordelav. Está bien, se infló los huevos de que hable de ella",escribió Lizy, en pie de guerra con Florencia y disparando una frase desafortunada. ¿Habrá respuesta?