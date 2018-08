Jey Mammon es alguien muy cercano al entorno de Dalma yGianinna Maradona. Es por eso que, en una entrevista que les realizó en el Teatro Regina donde protagoniza su espectáculo junto a Alessandra Rampolla, el actor, en su rol de "Estelita", les sacó declaraciones jugosas a las hijas del astro del fútbol mundial.

Las hermanas se expusieron al tradicional ping pong, en el que debieron definir a varias celebridades con una sola palabra. Y la lista arrancó con Diego Maradona, que a pesar de ser el padre de ellas, hace un tiempo están enemistados y hasta lo enfrentaron públicamente para defender a Claudia Villafañe. Ni hablar de que el 10 ni fue al casamiento de Dalma.

Sin embargo, no hubo rencor de parte de ninguna cuando lo nombraron y les pidieron que lo resuman en un concepto o una palabra: “Es mi papá”, respondió Gianinna; en tanto Dalma, aseguró: “Es amor, amor”.

Si bien arrancaron poco combativas en el ping pong, "Estelita" y la sexóloga las fueron llevando a un terreno más conflictivo cuando les preguntaron por el periodista Luis Ventura. Ahí sí, las hermanas no ocultaron lo mal que les cae el ex Intruso.

“A mí me da asco. Porque habla de mi familia, se llena la boca asegurando verdades que no son ciertas. Me involucró a mí y a mi hijo. Como siempre jactándose que tiene la verdad y no es así. Me da asco, de verdad”, arremetió Gianinna, sin pelos en la lengua.

"La impresión es que lo padeciste toda la vida", intervino Rampolla. ¿Tenés diálogo con él o con periodistas?, preguntó Jey. "Me contesta por la tele porque yo por ahí subo una historia con su cara y las orejitas de Instagram...", explicó la ex del Kun Agüero, que hace un tiempo había utilizado las redes sociales para responderle a Ventura.

"Amo que no nos conocés ni un poco", le había escrito Gianinna a Luis en una historia de Instagram. Y además, le había dedicado un mensaje al periodista: "Deseo que tu odio algún día lo puedas convertir en amor".

Dalma, en tanto, también demostró su incompatibilidad con Ventura y su manera de exponer a su familia: "Es que da bronca. Yo lo he visto decir en su programa cosas del estilo como 'Claudia Villafañe le buscaba las drogas a Diego Maradona en las villas'. Un poco de responsabilidad. Pero estás loco. Y después argumenta que él no lo dice", agregó, visiblemente enojada, Dalma.

"No resiste un archivo, y si de verdad cree que lo hace está bueno, es un horror", finalizó Gianinna en su picante opinión sobre Ventura.

En la misma tónica, las hermanas se mostraron a disgusto con Mariano Iúdica cuando lo nombraron en el ping pong. ¿Irían a "Polémica en el bar" (América)?, les preguntó Estelita, pinchándolas. Y ahí Dalma explicó las razones de por qué no asistiría como invitada: "Obvio que no, un día hicieron una canción nefasta de Gianinna y mía. Ahí escribí un tweet diciéndole a Iúdica que ojalá no se rían de su hija como ellos se estaban riendo de nosotras".

"Inmediatamente, Mariano me llamó. Me pareció un buen gesto el llamado pero me pareció malísimo que se rían cuatro tipos de nosotras. Asco. Acto seguido nos invitaron para que vayamos. Es un programa que no lo miro ni me gusta nada", relató Dalma.

Cuando llegó el turno de definir a Verónica Ojeda, exmujer de Diego y mamá de su hermano Dieguito Fernando, Gianinna tan sólo atinó a decir el vínculo que las une: “Es la mamá de mi hermano”. Por su parte, Dalma fue más seca: "Nada".

Por último, cuando les consultaron por Matías Morla, abogado del Diez, los espectadores abuchearon. Y ellas festejaron la reacción del público: "Ellos ya hablaron por nosotras", sentenció Dalma. Con palos para todos, una de las pocas que se salvó fue, claro, Claudia Villafañe: "Las tres somos una. De hecho así se llama nuestro grupo de Whatsapp", reveló Gianinna.

Fuente: Clarín