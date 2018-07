La primera vez que tocó en San Juan se presentó ante 60 personas y se dio el lujo de cantar arriba de una heladera de lo que era Rocky Arte. Desde ese momento, Cristian Pity Álvarez pensó, según sus palabras, “está re bueno venir acá -a San Juan-”. El cantante supo ganarse a los sanjuaninos y el número de fanáticos que fue convocando creció exponencialmente. Una de sus visitas más recordadas es la de 2012, cuando dejó estampada en la pared del hotel la frase: “Dioz perdona, yo no” (sic). El detalle de la relación del cantante que hoy fue procesado con prisión preventiva por homicidio agravado con la provincia.

Uno de sus shows más recordados es el que, el exlíder de Viejas Locas ofreció en 2004. Si bien ya había estado en otras oportunidades tocando en la provincia, fue la primera vez que cantó a plena luz del día y con el Dique de Ullum de fondo. El cantante se presentó con su banda Intoxicados para inaugurar la temporada de primavera y se quedó encantado: “Nunca me iría de este lugar”, aseguró a DIARIO DE CUYO. Y agregó que “a mí las capitales mucho no me gustan, porque yo vivo en la jungla de cemento. Yo amo estos lugares, no me alcanzan los ojos para verlo todo”.

Tras el recital, siempre bien dispuesto y parado en el paredón del Dique con su cresta naranja, una remera desgarrada con inscripciones hechas con lapicera y un jean ajustado, Pity firmó autógrafos, posó para las fotos, charlo con todos y hasta le preguntó a la gente si le había gustado su show.

El músico volvió a presentarse tres años después junto a su banda, en Hugo. En ese momento, habló de su adicción a las drogas en una entrevista con este diario. “Yo no lo hago –consumir- para inspirarme ni desinspirarme”, confió. Y contó que estaba en un proceso de rehabilitación: “A veces es bueno tomarse unas vacaciones hasta de perros… de hijos, de drogas, de gente que querés”.

En 2012, el rockero regresó a la provincia para presentarse en un boliche. En la previa, recién llegado de un show en Mendoza, el cantante recibió a la prensa en el hotel en el que se hospedó. Cigarrillo en mano, frente a los periodistas repasaba letras escritas en un papel. Detrás de él, sobre el empapelado de la pared había escrito “Dioz perdona, yo no”, firmado “El Chico que Canta”. “Me gusta escribir, sobre todo en los lugares en los que me rompen más las pelotas…”, reflexionó sobre su escrito.

En la intimidad y con música de fondo, contó a DIARIO DE CUYO detalles de los entretelones de sus shows, la intimidad de su banda y habló de la provincia.

El 2015 fue el año de la última visita de Pity a la provincia. Tras su llegada, ofreció una conferencia para adelantar detalles de su show. Allí recordó que “la primera vez que vine toqué ante unas 60 personas, la segunda vez fue el doble de gente. La tercera, cuatro veces más. Y bueno, está re bueno venir acá”, sostuvo.

Durante toda la visita a la provincia, el cantante no dejó de sorprender a los sanjuaninos por su amabilidad. Desde la predisposición para sacarse una foto en cualquier lado como cuando decidió subirse al auto de un fanático porque éste simplemente lo saludó cuando pasaba.

Mientras, un joven fanático pudo sacarse una foto en el lugar donde se estaba hospedando justo cuando Pity estaba tomando sol en slip, algo que no incomodó a ninguno de los dos. Y para cerrar, posó junto a un grupo de sanjuaninos con la camiseta de San Martín.