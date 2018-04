Una pequeña ave que no aprendió a volar, para el otoño, cuando su familia emigró, deberá sobrevivir al invierno ártico, a enemigos viciosos y a si mismos, con el fin de de reunirse con su enamorada en la próxima primavera. Un viaje donde aprenderá a vencer sus limitaciones y a crear nuevos y diversos amigos.

Título: Ploey

Título original: Ploey: You Never Fly Alone

Título alternativo: Ploey: Nunca volarás solo

Director: Arni Ásgeirsson.

Voces originales: Jamie Oram, Harriet Perring, Iain Stuart Robertson.

Género: Animación.

Origen: Islandia.

Duración: 84 Minutos

Calificación: Apta para todo público con reservas

Cinemacenter

2DCastellano: 17:00-18:00

Play Cinema

2D Castellano: 15:45, 17:10, 18:35