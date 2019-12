Los niños (y los no tanto) están expectantes por el primer gran estreno del año: la segunda parte de la gélida historia de las hermanas Elsa y Anna; y aguardan otros infantiles como Minions 2 y lo nuevo de Paw Patrol (julio), Scooby! y Bob Esponja (mayo) y los orígenes de Tom y Jerry (diciembre). Pero la industria cinematográfica tiene mucho más en gateras para distribuir en este 2020 a punto de comenzar. Los amantes de las superheroínas seguirán de parabienes con un buen puñado de pelis que tendrán al frente a poderosas féminas -no sólo dibujadas-, desde la Mujer maravilla hasta Viuda Negra, pasando por la Mulan de carne y hueso. Para los que prefieren el cine más profundo, la pantalla ofrecerá por ejemplo, las nuevas producciones de Roman Polanski y Sam Mendes, con J'accuse y 1917 respectivamente. West Side Story y Cats traerán históricos musicales; mientras que los fanáticos de los monstruos serán testigos de la batalla Godzilla vs Kong; y los nostálgicos disfrutarán con la segunda parte (tarde, pero seguro) de Top Gun con el inoxidable Tom Cruise. Apenas algunos de los títulos más importantes que irán apareciendo a lo largo del año y que permitirán sobrellevar la rutina con su cuota de acción, fantasía y emociones.



Las chicas al poder

Después de Frozen 2, las diosas humanas coparán la pantalla grande. En febrero Harley Quinn (Margot Robbie), emancipada del Joker para enfrentar al malévolo Black Mask en "Aves de presa'. Heredera natural de la Captain Marvel, en abril llegaría Black Widow, en una película situada cronológicamente entre "Avengers: Civil War" y "Avengers: Infinity War" que indaga los orígenes de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Y sobre mitad de año será el turno de "La mujer maravilla 1984' (foto), segunda parte de "Wonder Woman" (2017), interpretada por Gal Gadot y ambientada en los "80. Directo de Games of Thrones, Kit Harington acompaña a Angelina Jolie y Salma Hayek en "Eternals", historia de ciencia ficción para noviembre; y la Mulan de dibujitos se volverá real con Yifei Liu, para marzo. Las chicas seguirán en el centro de la escena con la biopic "Judy', con Renée Zellweger como Judy Garland (febrero); y con Penélope Cruz como "la cubana' de "Wasp Network", cuya misión es infiltrarse en los grupos contrarios a Fidel Castro.





Ruta de secuelas

"Jumanji 3' abre en enero con el regreso de los jóvenes a la jungla junto a dos de sus abuelos; y otro que vuelve es el 007 Daniel Craig, que descansaba plácidamente hasta que vuelven a requerir sus servicios en "Sin tiempo para morir", prevista para abril. Los que no pudieron olvidar al apuesto aviador que marcó los "80 ¡alégrense! Volverán a ver a Tom Cruise en "Top Gun: Maverik' (foto), primera secuela que verá la luz en junio, lo mismo que "Candyman', que tomará la posta de la película de 1992 en junio. ¿Y quién no se acuerda de Cazafantasmas, que pegó desde la música? En agosto reflotará con "Cazafantasmas: el legado', otra secuela que sigue la trama original con los herederos de los desopilantes detectives paranormales.



Del libro a la pantalla

Los lectores más empedernidos tendrán motivos de conversación con las adaptaciones de novelas inolvidables. En la línea de largada "Gretel y Hansel" y "Mujercitas' (foto), con Meryl Streep y Emma Watson en el reparto. En febrero, "El hombre invisible', suspenso basado en la novela de H. G. Wells. Autumn de Wilde debutará en abril con el clásico de Jane Austen "Emma" y Joe Wright versiona la novela homónima de A.J. Finn "La mujer en la ventana', que estrenará en mayo con Amy Adams como una mujer que empieza a espiar a sus vecinos. Esperadísima también es "Dune", aunque habrá que esperar hasta diciembre para ver la adaptación de la novela homónima de Frank Herbert, uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción del siglo XX, que dirige Denis Villeneuve, con Javier Bardem.





Desde el musical

En enero estrena "Cats', versión cinematográfica del musical de Andrew Lloyd Webber; con Ian McKellen, Taylor Swift. Jennifer Hudson, Judi Dench, Rebel Wilson. Y "West Side Story", remake de uno de los musicales más icónicos de la historia (data de 1957), arribará en diciembre de 2020 de la mano de Steven Spielberg, quien abordará el amor prohibido y la rivalidad entre los Jets y los Sharks, dos bandas adolescentes de diferentes grupos étnicos.



Joyitas para no perder

Brian de Palma, tras ocho años sin estrenos, ofrece el thriller policial "Domino". Y también genera expectativa Roman Polanski con "J'accuse', ovacionada en Venecia, que reflota el caso Dreyfus. No se quedan atrás -previstos para enero y febrero respectivamente- "El caso de Richard Jewell' sobre el atentado durante los Juegos Olímpicos de 1996 y el drama bélico de Sam Mendes, "1917' (foto).

Otras oportunidades de ver buen cine son "Jojo Rabbit" (en enero) sátira de la segunda guerra mundial, de nuevo con Scarlett Johansson y un niño con un curioso amigo imaginario: Adolf Hitler; y "Tenet" (en julio), thriller de acción y ciencia ficción ambientado en el mundo del espionaje internacional del idolatrado Christopher Nolan.



No faltan los monstruos

En noviembre saldrá "Godzilla vs. Kong", nave insignia para el cine monstruoso de Warner Bros para el año que entra. Con Alexander Skarsgard y Rebecca Hall dirigidos por Adam Wingard; donde el gigantesco Kong se encuentra con el imparable Godzilla mientras el mundo expectante espera ver cuál de los dos se convertirá en el rey de todos los monstruos.