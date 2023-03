Las vacaciones terminaron, al verano le queda poco hilo en el carretel y aunque las actividades se reanudan casi en su totalidad, este mes habrá algunas buenas razones para organizar una salida. Y que San Juan recibirá impresionantes artistas y proyectos en marzo, la mayoría musicales y de distintos géneros, lo que amplia las posibilidades para los distintos públicos. Desde el regreso al Cantoni de Divididos hasta la actuación del premiado cantor de tango Ariel Ardit en el Auditorio Juan Victoria, teniendo en el medio a Sergio Galleguillo, Dale Q' Va y el Oficial Gordillo en la Fiesta de la Uva y el Vino de Caucete; a un ícono del rock pesado como Rata Blanca, el consagrado ídolo de la música urbana YSY-A y una gran banda tributo como The End. En este último caso, los productores privados que traen el show al Teatro del Bicentenario habían asegurado a DIARIO DE CUYO que vendría a la provincia Durgan McBroom, tal como se publicó el martes- sin embargo, ayer aclararon que se confundieron y que la gira de la banda porteña por el interior no incluye a la corista estadounidense, que sí estuvo en los show en el Gran Rex en noviembre.

Este mes también habrá buen teatro con Víctor Laplace en Rotos de amor, la vuelta de Ezequiel Campa y clown con Rocío Spinelli.



Divididos

Jueves 23

La aplanadora vuelve a la provincia y esta vez como parte de la gira de celebración de sus 35 años. El "power trío" actuará en el Estadio Aldo Cantoni a las 22 hs.

Entradas: Popular norte $5.000, Platea este $6.000, Campo general $6.500 y Platea oeste $8.000 (más gastos por servicios por internet, entre $600 y 960). En venta en masticket.ar.



Ariel Ardit

Sábado 18

Centro Comercial e industrial de Santa Lucía (Pellegrini este 4855), 21.30

Entrada: $3.000 a beneficio de la Unidad de trasplante de médula ósea del Hospital Rawson. Reservas:264-4445926 y 264-4432705

El reconocido cantante de tango se presentará en la gala a beneficio y el viernes 17 presentará su "Gardel Sinfónico" en el Auditorio Juan Victoria (con invitación).





YSY A

Viernes 10

El convocante trapero argentino trae su demoledor "El hombre sismo" Tour. Será en el Complejo Superiora (calle Dr. Ortega y Conector Sur) en Rawson, a las 21.00.

Entradas: Anticipadas en $6.000, en venta en Cultura Under y Tuentrada.com



Rodajas de mí.

Viernes 3

Con la actuación de Rocío Spinelli y la dirección de Silvina Tapie. Levenia es un personaje disparatado creado por el genial Roberto Fontanarrosa. Mediante las técnicas del clown y la improvisación la actriz lleva a escena esta adaptación del cuento original de manera ingeniosa y creativa.

A las 22hs en el Espacio TeS (Juan B. Justo 335 sur).

Entradas: $1.200 en Eventbrite.com.ar



Fiesta de la Uva y el vino

Jueves 2, viernes 3 y sábado 4

La popular fiesta de Caucete regresa este año en todo su esplendor y pondrá en el escenario como números nacionales a Sergio Galleguillo (viernes), a la banda cordobesa Dale Q' va (sábado) al Oficial Gordillo. Predio Municipal, entrada libre y gratuita.





Rotos de amor

Viernes 17

Víctor Laplace encabeza el renovado elenco para el clásico de Rafael Bruza, que está integrado por Aníbal Villa, Marcelo Lacerna, Víctor Arrojo, dirección Daniel Posada.

Subirán al escenario del Teatro Sarmiento, a las 21.00

Entrada: $2.200 en Entradaweb.com



Ezequiel Campa

Sábado 18

El destacado actor regresa a San Juan. Después de recibir el Premio Estrella de Mar 2021 a Mejor Stand Up, con su anterior show, ahora presenta trae su nuevo unipersonal "Sí pero no". Actuará en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste) a las 21.00.

Entradas: $3.400, en boletería de Sala Z y on line en Boletería.com.ar



Rata blanca

Viernes 24

La legendaria banda regresa para festejar sus 30 años en ellos escenarios. Actualmente formada por Walter Giardino, Adrián Barilari, Fernando Scarcella, Pablo Motyczak y Danilo Moschen desplegarán su repertorio en un concierto en Hugo Espectáculos (España 70 sur) desde las 20.00.

Entradas: $6.000 general y $8.000 VIP en www.todopass.com.ar (Show para mayores de 18)



The End

Jueves 23

La banda tributo de Pink Floyd llegará al Teatro del Bicentenario para presentar su espectáculo basado en el disco "Dark Side of de moon". Será a las 22.00.

Entradas: $3.000, $4.000, $4.500, $5.500, $6.500. En los próximos días en Boletería del TB de lunes a viernes, de 9:30 a 14hs, de 16 a 20hs, y los sábados de 10 a 13:30hs. On line en Tuentrada.com





"Pela" Gonzalo Moreno

Jueves 30

El escritor y músico trae su espectáculo "Basta de amores de mierda". Será en el Teatro Sarmiento, a las 21.30.

Entradas: $3.500 y $3.000 en Eventbrite.



