Marcelo Polino contó su "secreto mejor guardado" sobre su amiga Luciana Salazar en su paso por el programa de Andy Kusnetzoff este sábado a la noche.

El conductor reveló que tuvo que callar durante meses que la modelo tenía intenciones de convertirse en madre.

Polino, quien es también padrino de Matilda - la hija de Salazar nacida por vientre subrogado - recordó cómo fue el momento cuando se enteró del deseo de su amiga por la maternidad.

"Cuando (Salazar) empezó a averiguar y a hacer todos los trámites para ver cómo se realizaba, me dijo: 'Vamos a comer juntos, Poli, pero a solas'. Entonces fuimos a cenar los dos y me dice: 'Mirá, tengo que contarte algo...'", relató.

Y continuó: "Tengo que contarte algo que sabe nada más que mi mamá: 'Voy a tener una hija, voy a tener un bebé', me dijo, y yo me quedé helado, porque no entendía bien lo que me estaba diciendo. Me cayó como una ficha de golpe. Y ahí me contó que había viajado a Estados Unidos y que habían subrogado un vientre".

El conductor precisó, además, que sólo quienes estaban enterados de la decisión eran Martín Redrado -quien era la pareja Salazar en ese momento-, la madre de la modelo y él.

"Entonces fue como un secreto y no se podía decir nada. De hecho, se supo ya cuando llegaba Matilda. Así que fueron muchos meses de guardar un secreto que ni siquiera las hermanas (de Luciana) sabían", agregó.

Por último, el conductor, junto con una de las invitadas del programa, Evelyn Von Brocke, aprovecharon la situación para confirmar la paternidad de Martín Redrado.

"Está claro, con el secreto que estás contando, que estás confirmando que Redrado es el padre", acotó Kusnetzoff.

En esa línea, Von Brocke completó: "Cuando le preguntás a Redrado, él dice que puso el dinero para que sucediera este milagro, pero que él no participó en nada más...No sé, Polino, ¿qué decís?".

A lo que el periodista respondió de manera contundente: "No, yo no estoy confirmando nada. Yo estoy diciendo que las personas que lo sabíamos éramos yo, su mamá y Redrado. Estoy diciendo quiénes lo sabíamos.(...) Yo ya me llevé mi respuesta, que cada uno saque su conclusión".