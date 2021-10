Este domingo Carlos "La Mona" Jiménez llevó adelante su tercer recital vía streaming.Con una novedad: por primera vez, el cuartetero incorporó a su banda a tres mujeres.

Se trata de Laura Repezza, Celeste Ávalos y Juliana Galván, que le pusieron ritmo a las canciones de La Mona con los instrumentos de percusión.

"Es un desafío inmenso y un aprendizaje", detalló Repezza en declaraciones a Telefe luego del recital. La joven jujeña contó que ella fue convocada por recomendaciones de otros músicos, puntualmente el sonidista de la banda, que la vio tocar con el grupo de cumbia La Chica Romero.

En un emotivo posteo de Instagram, la joven contó: "Mis padres hoy me mandaron un mensaje bellísimo, en dónde me dijeron que están orgullosos de mí. Mi mamá me perdona haberle roto tantas ollas essen usándolas de platillos de batería, y mi papá me perdona haberle roto el bombo leguero, para subirme y sacar torta de arriba de la heladera cuando no llegaba".

"Me perdonan porque saben que amo la vida que elegí, y aunque a ellos les cueste tenernos lejos a mi hermana @soledadrepezza y a mi, hoy entienden que nos fuimos del pago para crecer musicalmente...., Expandir el aprendizaje y vivir en y para la música como siempre lo quisimos, desde la valentía de decidir esta vida.... De jugarnosla por lo que amamos. LA MÚSICA. Hoy tocaré percusión con el Clan Jiménez unificando ritmos afroperuanos y el bagaje que traigo de otras experiencias musicales , incorporando instrumentos del Norte Argentino, y de la Costa de Perú. Viva la música por siempre".

Por su parte, Celeste Ávalos, le contó a La Voz que su profesor en la Escuela del Cuarteto, Pablo Pérez, le había comentado la posibilidad de tocar con La Mona. "No me sentía segura ni capacitada. Me daba miedito. Pensaba ‘son grosos, número uno’ y, sinceramente, no me veía a mí misma en una situación así. Pero él me convenció y me preparó para la audición. Me probé, a Jiménez le gustó y acá estoy”.

El recital, llamado "El Museo" se llevó adelante el domingo, después del partido de Argentina-Uruguay, y fueron 3 horas de recorrida por la historia del artista de la música popular argentina, cantada por él mismo.