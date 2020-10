Movimiento Musical para niñas y niños. Eso significa Momusi, y lo que busca -entre otros objetivos- es subrayar la importancia trascendental que la música y las canciones infantiles tienen hasta los 8 años de vida de una persona, poniendo especial énfasis en el "repertorio de calidad" y con tintes propios del lugar; distinto al que en general circula "en los monumentales circuitos comerciales". En esa hermosa y ambiciosa cruzada es que el Momusi viene desarrollando hace ya muchos años encuentros de música y educación a lo largo y ancho de todo el país. Y también en San Juan, que como sede de la Región Cuyo, ya empieza a palpitar su quinta edición, que se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre. Será sin dudas un año muy especial, ya que además del desafío de la modalidad virtual impuesta por la pandemia, en este 2020 se llevará a cabo en adhesión al International Year of Sound 20-21 (Año Internacional del Sonido) y promovido por la Comisión Internacional de Acústica.



"Es la realidad que nos toca y no queríamos dejar de hacerlo, aunque sea virtual. Es un gran desafío pero sabemos que lo podemos llevar adelante porque hay un equipo muy profesional trabajando"; comentó Stella Más, cabeza de la sede San Juan, sobre este nuevo capítulo que se inscribe también en el marco de un proyecto interinstitucional entre el Departamento de Música de la FFHA de la UNSJ; y el Área de Supervisión de Educación Musical del Ministerio, "para pensar, repensar, compartir e intercambiar experiencias", tanto desde sectores académicos como populares.



Disertaciones, talleres, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, un amplio y valioso abanico de actividades ofrece a los interesados este encuentro, que en su primer lustro de vida también pondrá el acento en visibilizar y fortalecer las expresiones musicales locales.



"Desde su vida intrauterina la persona arma su galería sonora. Hay estudios científicos que evidencian cómo, cuando un niño escucha o interpreta música, los dos hemisferios cerebrales se estimulan. Esto es apenas una muestra de la importancia que tiene la música en los primeros años de vida", marcó la docente e investigadora.

El movimiento

Desde 1997 el Movimiento de Música para niñas y niños (Momusi) viene trabajando sostenidamente en la recuperación de los sonidos, las voces, las canciones, los juegos, y en la promoción e impulso de nuevas propuestas musicales a través de la programación de ciclos, conciertos y espacios de encuentro y formación para músicos, compositores, autores, intérpretes y docentes de Argentina dedicados a la creación, transmisión y difusión de la música para las infancias. En plena comunión, Momusi apoya los propósitos de esta edición regional, como reconocer y valorar el lugar que ocupa la canción en la infancia, promover la participación de niñas y niños en el quehacer musical desde ciclos de conciertos y festivales que apunten a generar un amplio abanico de experiencias lúdicas y estéticas; y difundir la música para niñas y niños a través de material discográfico, audiovisual, bibliográfico en diversos ámbitos culturales y sociales, entre otros.



Actividades

El programa incluye variadas actividades, como la presentación a cargo de la Prof. Karina Malvicini (Bs. As.), talleres "Canciones para aprender a Leer y escribir", de Coqui Dutto (Córdoba) y "A la Ronda. Educación a través del Arte", por Clara Ricci, Johanna Borak, Marina Apter, Paula Nader y Valeria Poveda (San Luis); clase magistral a cargo del Lic. Gonzalo Ilutovich (Bs. As.) sobre "Introducción a la producción musical y la transmisión vía streaming"; y charla a cargo de Diego "Wallasz" Szapari (Bs. As.) sobre "La radio y las infancias", de Radio Upa en el marco de los 100 años de la radiofonía argentina.





>> Para participar

Con certificación oficial, el encuentro está destinado a músicos y profesores de música y de educación artística en sus diversas disciplinas, estudiantes de carreras afines, comunicadores, docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, supervisores, directivos, coordinadores de grupos y público en general.



Considerando la emergencia sanitaria, se desarrollará bajo la modalidad virtual, ofreciendo actividades remotas sincrónicas y asincrónicas a través de diversas plataformas. Informes: puede solicitarse la circular vía email a: momusisanjuan@gmail.com y para consultas escribir a momusisanjuan@unsj.edu.ar



Todos los interesados en ser parte, cualquiera sea la calidad (expositor, artista, asistente, etc) deben completar el formulario de inscripción en el enlace: https://forms.gle/aszZbgiGwH8Vrzaz5