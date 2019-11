En la Fiesta del Sol de 2018, el recital potente y emotivo que brindó La Beriso fue memorable para miles de almas sanjuaninas que asistieron y vibraron con sus canciones. Esta vez, la nueva cita será para esta noche en Hugo Espectáculos con el propósito de repetir la experiencia. La banda se encuentra a pleno con el tour "Giras y Madrugadas". A pocas horas del encuentro, Rolo Sartorio, su vocalista, habló con DIARIO DE CUYO sobre el momento cumbre que vive el grupo y también se refirió sobre la polémica generada (en un recital en Córdoba en enero pasado) por sus dichos contra las "banderas políticas", los homosexuales y los veganos. Después de haberse disculpado públicamente, dijo que entendió que "hay que tener mucho cuidado con lo que se dice" en un escenario.





- ¿Cómo fue este año en lo artístico para ustedes?

- Bueno, en particular, es el primer disco que lo hago como productor. Nadie queda afuera aquí, están todos los gustos de la banda incluidos en el material. Quedamos muy contentos y la verdad que en la región vamos muy bien, tenemos bienvenidas en cada lugar donde paramos. A La Beriso siempre le fue bien. Cada vez que podemos armar las giras, lo tenemos presentes en cada grilla. Las expectativas son siempre altas para nosotros. San Juan y Mendoza son dos plazas importantes para nosotros, porque nos tratan de manera increíble, desde el primer día que fuimos. Por eso siempre nos dan ganas de volver.



- ¿Qué transiciones fuertes atravesaron en este tiempo como grupo?

- Tuvimos un crecimiento masivo y popular y este año, fue el de establecer a la banda. Porque la verdad, calculo que a todos les pasa, que a las bandas cuando se establecen no crecen más. Pero nos establecimos en un buen lugar del rock nacional. Así que estamos de gira por Uruguay, España, México, Chile y Paraguay. La idea es seguir trabajando.



- ¿Qué guardás en lo personal, lo que aprendés de estas giras?

- Sobre todo, aprendo mucho de las culturas de cada lugar a donde voy. Me acuerdo que un día llegamos a Perú y tocamos ante 20 personas y al otro día, llegamos a..., no me acuerdo si era el Estadio de River o el Estadio Único de La Plata, y nos recibieron 50 mil personas. Lo lindo de eso es que nos enseña a poner los pies en la tierra, para seguir trabajando y rompiéndote el lomo para seguir siendo vigente.



- ¿La música les enseña a ver dónde están parados en realidad?

- Creerse el número uno no está bueno. Es el primer error que se comete. La música te pone en distintas posiciones y se va tratando de acomodar como uno puede. En algunos lugares sos muy conocido y en otros no te registra nadie.



- ¿Sos de observar los gestos, miradas y emociones que reflejan los espectadores que se identifican con las canciones?

- La gente se vincula con muchas de nuestras canciones, algunas más rockeras, otras tristes o de amor, de pérdida. Siempre se identifican cuando le ponen tanto sentimiento al cantar. Ver eso es muy emocionante para mí.



- ¿Qué recuerdos tenés de esa colaboración mutua entre vos y Cacho Castaña?

- Nos conocimos a raíz de esa canción ("Cacho de Buenos Aires") que elegimos cantar con él. Generamos una linda amistad, tuvimos muchas charlas por teléfono. Compartimos muchos mates en su casa. Fue un tipo que conservaba los códigos de barrio, que nunca los perdió. Se parecía mucho a nosotros, en el pensamiento. Fue golpeado por unos comentarios que hizo (N. de redacción: respecto a las mujeres y la violación), pero fue un buen tipo, un increíble autor. No se la creía. Cuando tocamos en vivo con él, fue un momento increíble y me pareció un lindo homenaje en vida que le regalamos.



- ¿Qué nuevos caminos en el horizonte quieren recorrer como banda?

- Seguir tocando, componiendo y sacando discos. Es mantenerse fiel al camino que emprendimos hace 20 años.



- Por las declaraciones que hiciste en Córdoba y los repudios que tuviste, ¿quedó saldada esa polémica?

- Pedí disculpas. Porque me desubiqué pensando que hacía un chiste entre amigos y la verdad es que herí a mucha gente. Pero en su momento pedí disculpas y ya está, la gente lo aceptó y está todo bien. No pasa nada.



- ¿Las figuras públicas del rock, deben replantear cómo transmiten sus mensajes pensando en los efectos que pueden generar para bien o para mal?

- Lo que pasa es que todo está muy susceptible. Siempre es preferible tener mucho cuidado con lo que se dice. Por eso ahora prefiero no opinar más arriba del escenario. Porque si no, hay quienes se dedican a llevar las cosas a un lugar exagerado y es mejor estar más tranquilo y sólo hablar de las canciones.



