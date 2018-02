El 2017 fue muy complicado para Emilio Disi, a quien le diagnosticaron cáncer de pulmón y debió someterse a varias sesiones de quimioterapia. Su estado de salud es complicado y a un mes de haber recibido el alta tras sufrir un cuadro de síndrome confusional hiperactivo, el actor decidió publicar un video en su cuenta de Twitter que despertó la preocupaciónentre sus seguidores.

En la filmación se lo ve a Emilio en primer plano, emitiendo un contundente descargo a raíz de los 254 despidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En el video se lo ve muy deteriorado y eso despertó la intranquilidad de muchos de sus seguidores, quienes se expresaron con inquietud por el estado de salud del prestigioso humorista.

El video circuló por WhatsApp y rápidamente se hizo viral. En el mismo, Disi muestra su preocupación y su empatía por los despidos en el INTI: “Sin instituciones como el INTI no hay desarrollo industrial. No a los despidos de 254 trabajadores. En INTI no sobra nadie", reclamó en la filmación.

Disi se mostró muy preocupado por los trabajadores del Instituto y sentenció: "La solidaridad no tiene nombre ni apellido”, agregó.

El actor, de 74 años, a fines del año pasado había sido internado en el instituto Fleming por un cuadro de síndrome confusional hiperactivo, y según relató Laura Ferrer, su hija adoptiva, Emilio tenía que estar con acompañamiento las 24 horas. "No tiene fuerzas ni para pararse", había relatado Laura.

Está claro que la lucha contra su enfermedad no lo dejó al margen de los problemas sociales y es por eso que decidió expresarse en el mundo 2.0. Mientras tanto, Disi se recupera en su casa, mientras continúa con sesiones de quimioterapia para superar el cáncer.

En una entrevista que le realizó Susana Giménez en octubre pasado, el actor había sido optimista por el resultado de su tratamiento, aunque había destacado lo complicado del proceso:“Bajé como 14 kilos, la quimio te saca el hambre, te arruina el estómago y los riñones. Es veneno, pero lo jodido te lo saca. Si te deprimís, fuiste. Es por eso que hay que darle lucha...”.