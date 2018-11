Beatriz Salomón, de 65 años, transita un momento muy delicado. Después de haber estado internada durante diez días a mediados de año, la actriz volvió a ser derivada de urgencia al hospital Fernández el jueves pasado.

La artista había sido internada el pasado 10 de junio. "Ella no está bien, está con mucha angustia y te diría que está en manos de Dios", dijo a Teleshow en aquella oportunidad Ana Rosenfeld, amiga y abogada de Salomón.

"Me están haciendo muchos estudios. Me he dejado estar mucho con mi salud… Pero todo va a estar bien", aseguró Salomón desde el centro médico.

Si bien nunca fue confirmado por la actriz y vedette, trascendió que su entorno estaba preocupado porque tendría cáncer.

Nuevamente, según informaron en el sitio pablolayus.com.ar, Salomón volvió a ser hospitalizada.