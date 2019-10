Cacho Castaña debió ser internado de urgencia este viernes a la tarde en el Sanatorio de Los Arcos de Palermo a raíz de una complicación en su estado de salud.

El cuadro del popular cantante de 77 años se agravó debido a un virus que ingresó en sus pulmones, y otro en la sangre, según averiguó Teleshow. Además, arrastra serios problemas en sus riñones.

Sus familiares y amigos más íntimos se encuentran muy preocupados por el delicado estado de salud de Cacho y estuvieron acompañándolo en el centro médico. Entre ellos, se destacó la presencia de Guillermo Coppola, y está previsto que mañana también lo visite Alejandro Lerner.

Cacho Castaña, compositor de famosas canciones como “Café La Humedad”, “Garganta con arena” y “Para vivir un gran amor”, estuvo internado por problemas cardíacos en 2005 y respiratorios en 2011. Luego, el 24 de diciembre de 2013, ingresó al Sanatorio de Los Arcos por una serie de complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padece.

Pero a fines del 2018 los problemas de salud comenzar a acentuarse. El 7 de noviembre fue internado de urgencia en el Sanatorio de Los Arcos de Palermo por un cuadro bronquial. Mientras se encontraba en el centro médico sufrió un robo en su casa de Olivos: delincuentes ingresaron en la propiedad sin forzar ninguna cerradura y se llevaron 25 mil dólares y un reloj.

El 11 de junio pasado celebró la llegada de sus 77 años acompañado por su esposa, Marina Rosenthal, y sus amigos, en un evento en el que se lo notó sonriente y bien de salud. Pero poco después, el 5 de agosto, debió ser hospitalizado nuevamente en el centro médico de Palermo, debido a un cuadro de neumonía.

En aquella ocasión un grupo de usuarios irresponsables de Twitter lo dio por muerto. Fue su esposa quien en aquella oportunidad aclaró: “Gracias a Dios todo está controlado con toda la medicación correspondiente para curarse prontito. Él está muy bien, descansando”.

Con el humor y la ironía que lo caracterizan, el cantante también se pronunció al respecto, en el ciclo radial de Oscar González Oro, quien introdujo la charla diciendo que tiene la capacidad de revivir gente: “Qué poder que tenés Negro, menos mal, porque estaba desnudo arriba del mármol de la morgue y estaba cagado de frío. Me enteré a las siete de la mañana por los llamados. A las 11 me levanté y me di cuenta de que venía otro candombe más. Hay que jugar al 48, el muerto que parla”.

El 9 de agosto le dieron el alta pero el 23 volvió a ingresar al Sanatorio de Los Arcos por un virus respiratorio sincitial. “Se encuentra internado por un proceso infeccioso respiratorio, al que está predispuesto por sus problemas cardíacos y pulmonares preexistentes”, reza el comunicado que emitió el centro médico. Por su parte, Leticia Gourdin, encargada de prensa del reconocido artista, dijo a Teleshow: “Es una gripe leve que les agarra a los bebés, pero en él todo se magnifica. No es grave”.

Después de casi un mes, el 19 de septiembre, abandonó la clínica para continuar con su recuperación en el Remeo Center Pilar, un centro de rehabilitación que se especializa en pacientes con problemáticas respiratorias, lugar en el que se encontraba hasta que debió ser internado de urgencia este viernes a la tarde.