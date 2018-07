El motivo de la desaparición y el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, es el misterio más grande en la vida del Rey Sol. Y ahora volvió a crecer la incógnita por el éxito de la popular serie que emite Netflix, basada, entre otras cosas, en la búsqueda de la mamá del cantante.

Basteri, que de estar viva hoy tendría más de 70 años, es retratada en la ficción como una bella mujer, dulce y dedicada a sus hijos. En distintos medios internacionales trataron su desaparición y las teorías son numerosas: que fue secuestrada por una organización mafiosa, que fue golpeada brutalmente y abandonada, que cambió su identidad, que sufrió problemas mentales, que ingresó en un convento, o decidió armar una nueva vida, lejos de su familia.

Aquí Luis Ventura, hace semanas, se animó a presentar a una señora en situación de calle que, según sus palabras, "podría ser la madre del mexicano". En las entrevistas, ella lo negó, apareció un familiar que la habría reencontrado tras el alboroto y, entonces, la versión perdió credibilidad. Pero ahora el periodista volvió a la carga...

En su ciclo Secretos Verdaderos (sábados a las 20, por América), Ventura volvió a insistir sobre su teoría y presentó a tres supuestas primas del cantante mexicano, quienes aseguraron haber visitado a la mujer en el Hospital Moyano y haber vivido situaciones extrañas.

Ada Molina Basteri, una de las supuestas primas de Luis Miguel, contó su experiencia. "Entré pero no dije quién era, dije que iba a ver a Honorina Montes, porque estaba en el Hospital con ese nombre", comenzó.

"Yo no dije quién era, le dije que iba a verla porque familiares míos la conocían y que le llevaba una flor, chocolates, lo cual no aceptó. Me dijo quiénes eran que la conocían y le dije Sergio y Adua, eran amigos tuyos y te conocen. Le digo '¿querés ver fotos?', le mostré fotos, se detuvo a verlas, hasta que la Policía se acercó y me dijo guardá el celular", contó Ada.

Luego, relató que la mujer estaba custodiada y que incluso un amiga de ella grabó el encuentro, pero que luego pidieron que borre los videos, algo que despertó la inquietud de Ventura. "Que yo sepa en el Moyano no debería haber policías", aseguró el periodista.

Flavia, otra de las invitadas, contó que también fue a visitar a su supuesta tía porque su prima le dijo "es igual a Marcela, tiene todas las características".

