Aunque todavía esté lejana la chance para volver al escenario y encarar recitales, hay una luz encendida por la conciencia y la voluntad de numerosos artistas de la música independiente sanjuanina, que no bajan los brazos. Dada la necesidad e inquietud por retomar la labor artística, las tres asociaciones representativas de este sector cultural en la provincia: ACMIS (Asociación Civil de Músicos Independientes Sanjuaninos), OMA (Organización de Músicos Autoconvocados) y Colectiva de Músicas de San Juan, presentaron un protocolo de seguridad sanitaria al Ministerio de Turismo y Cultura con el propósito de estar amparados dentro de la flexibilización de las restricciones del aislamiento. En un principio, la serie de propuestas está orientada a las tareas de ensayo, grabación en estudio y emisión audiovisual en streaming (sin presencia de público); para luego ampliar el campo de acción pasando a la realización de clases particulares y espectáculos en vivo. La iniciativa estuvo inspirada en casos similares que se dieron en Buenos Aires y en Santa Fe, de la mano de organizaciones afines que nuclean a profesionales de la música. Una de esas experiencias, ya tuvo su aprobación en CABA y eso motivó a los músicos de San Juan a involucrarse y ponerse de acuerdo para elaborar una versión del protocolo adaptada a la realidad local. Mathías Moreno, referente de ACMIS, explicó los fundamentos de esta propuesta: "Somos conscientes que hay músicos que tienen esa urgencia de poder tocar ya que su único sustento es ese. Sin embargo, entendemos su situación y en otro aspecto, también hay otros colegas que se quedaron sin poder terminar sus materiales y sus proyectos están truncados. Lo que queremos entonces, es contar con el permiso para entrar a las salas y estudios de grabación. En el ministerio, fuimos atendidos y están analizando el protocolo para que sea elevado al Comité Covid 19 para que sea aprobado", comentó el cantante.



La propuesta redactada por los músicos independientes reside en principios básicos sanitarios según las reglamentaciones vigentes. Entre las normas que se proponen son: adecuadas condiciones de desinfección y capacidad física de salas y estudios; adecuado traslado y uso de los instrumentos y materiales técnicos; e intervalos de tiempo entre ensayo y pausas de manera que puedan los espacios desinfectarse, al momento de reutilizarlos. En el apartado de los instrumentos, hay cuestiones muy específicas pero no menos importantes, como el uso de micrófono propio con funda especial, hasta el cuidado de los instrumentos de viento, en el que deberán acoplarse un filtro especial para que la saliva del músico no toque el micrófono o a otra persona, ya que deben cumplir al mismo tiempo, la distancia adecuada entre cada integrante del conjunto o grupo. También detallan en qué casos se debe utilizar el barbijo o tapaboca, hasta el control que deben practicar operadores y técnicos de sonido, filmación e iluminación. 'Tenemos que hacer las cosas bien. Este protocolo está hecho para que se cumpla la garantía que no habrá contagios y que sea seguro para todos. Si se llega aprobar, debemos ser muy cuidadosos y muy responsables en cumplir a rajatabla la norma", remarcó Moreno.



La apertura de los locales gastronómicos, que fue anunciado recientemente por el ministerio, fue bien recibido por los músicos, ya que les genera un poco más las expectativas. Agustín Díaz, integrante de OMA, lo ve como un hecho positivo: "nos basamos en el plan que propuso el Sindicato de Managers de Músicos de Buenos Aires, que hace poco fue aprobado. Aunque no tengan en cuenta el show vivo, consideramos que poniendo reglas bien estrictas, creemos que podremos volver a nuestras actividades habituales sin inconvenientes". Y amplió: "Es real que el show en vivo tardará un buen tiempo, pero vamos paso a paso. Además, la economía del país está quebrada ¿Quién tendrá plata para invertir en un contenido cultural o que el dueño de un bar les pague a un artista si no hay público que ingrese? El hecho de que liberen este rubro, ya es un gran paso. Lo vemos con esperanza, pero entendemos que debemos esperar".



Por su parte, Dana Botti, perteneciente a la Colectiva de Mujeres Músicas, celebró esta instancia de diálogo abierta con el Ministerio de Turismo y Cultura: 'Nos parecía importante generar un protocolo que atienda a las necesidades de los trabajadores de la música, adaptado a nuestra cotidianeidad. No queremos que descuidar la salud y a la vez, dar los primeros pasos para comenzar con nuestras labores'.



El protocolo, tuvo su curso como expediente administrativo dirigido a la ministra Claudia Grynszpan y a la Secretaria de Cultura, Virginia Agote. Luego será girado al Comité Covid 19, que será quien tome la decisión de aprobar o no la medida. Mientras tanto, los músicos aguardan expectantes por la respuesta y están abiertos a las revisiones o modificaciones que puedan surgir de este proceso. "Queremos dejar en claro que lo nuestro no es un reclamo, sino un acercamiento para trabajar en conjunto con el gobierno. Todos queremos que salga de la mejor manera posible", concluyó la artista.





ELLOS OPINAN





Agustín Díaz - OMA



"No podemos medir las pérdidas y calcular en cifras sobre la situación del sector. Pero, el golpe que tuvo el país, lamentablemente es un año perdido para todos. Será muy difícil generar nuevos contenidos. Es la primera vez que nos unimos y es una manera de visibilizar al pueblo sanjuanino que la industria cultural es necesaria porque generan muchas fuentes de trabajo como cualquier otra".



Dana Botti - Colectiva de Músicas



"Reafirmamos que en los músicos hay mucho compañerismo. Creo que es momento de acompañarnos y ayudarnos entre todos. Todos debemos tirar del mismo lado ante una situación que no es la mejor para nosotros. Una de las enseñanzas que deja esta pandemia que en lo colectivo se sale hacia adelante. Esto es una manifestación genuina para brindar un espacio seguro de trabajo".



Mathías Moreno - ACMIS



"No estamos en posición de exigir, sino de crear soluciones en conjunto. Si el protocolo se aprueba, hay que valorarlo, ser comprometidos con el contexto y hay que cumplirlo a rajatabla. Depende de nosotros los músicos en respetarlo y hacerlo respetar. No es tomarlo a la ligera y que al día siguiente se junten entre bandas o sea vía libre para hacer cualquier cosa. Hay que ser conscientes que está en juego la salud".