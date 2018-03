Fundación Protea inicia su año con una programación fuerte, lleno de figuras. Amor, humor e incluso música para las primeras cinco funciones confirmadas para el 2018. Esperan que de mayo en adelante puedan ir sumando fechas y obras, según se vayan acomodando las giras nacionales.



De esta manera subirán al escenario del Teatro Sarmiento Araceli González y Facundo Arana con la versión teatral de Los puentes de Madison; el humor de el Flaco Pailos, la disparatada obra con Nicolás Scarpino, Marcelo De Bellis, Diego Reinhold e Ingrid Grudke; las geniales imitaciones de Fátima Florez y hasta un recital del Chaqueño Palavecino.



La velada de apertura será el domingo 15 de abril, cuando podrán dejarse llevar por unas de las historias de amor mejor contadas de los últimos tiempos. El encuentro casual que marcará para siempre la vida de Francesca Johnson y Robert Kincaid; el ama de casa italiana de los años 60 y el fotógrafo viajero que vivirán un apasionado como breve romance.



En la versión teatral adaptada Fernando Masllorens y Federico González Del Pino, dirigida por Luis "Indio' Romero, con la producción de Javier Faroni, son Araceli González y Facundo Arana quiénes le ponen el cuerpo al romántico encuentro de los personajes imaginados en 1992 por Robert James Waller en su aclamada novela Los puentes de Madison; mundialmente conocida gracias a la versión cinematográfica estrenada en 1995, que protagonizaron Meryl Streep y Clint Eastwood, quien además dirigió el filme. Los puentes de Madison que fue vista por 50 millones de espectadores en todo el mundo y se convirtió en la película de amor más elegida en video.



Para la adaptación argentina, dos populares actores como Arana y Araceli, aceptaron el desafío de recrear a estos enamorados y en abril cumplirán un año con la obra, que estuvo en el Paseo del la Plaza y en el verano hizo temporada en Mar del Plata. Completan el elenco Alejandro Rattoni, Lucrecia Gelardi y Matías Scarvaci.



Las entradas para la función de Los Puentes de Madison -domingo 15 a las 20 en el Teatro Sarmiento- estarán disponibles desde el lunes 19 de marzo en Data y en el Teatro Sarmiento desde el viernes 14 de abril; a $500, $550 y $600.

Viernes 18 y Sábado 19 de Mayo

El Flaco Pailos regresa con su Solo de Humor. El humorista volverá a San Juan con su nuevo espectáculo, para reencontrarse con el público local que siempre lo recibe con entusiasmo.

Domingo 6 de mayo

Como el culo (The play that goes wrong). Hilarante comedia protagonizada por Diego Reinhold, Ingrid Grudke, Nicolás Scarpino, Marcelo De Bellis y elenco; escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields.





Domingo 22 de abril

Después de la temporada de festivales, llega el Chaqueño Palavecino a un ámbito más relajado como un teatro, para presentar 33, falta envido y truco.

Jueves 17 de mayo

Fatima Florez vendrá esta vez a compartir con los sanjuaninos su nuevo show, "Fátima Superstar', en el que la imitadora suma personajes a un repertorio ya probado y aplaudido por el público.