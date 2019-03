Recién llegada de unas divertidas y por demás costosas vacaciones que disfrutó junto a sus hijos en Dubai, Wanda Nara (32) volvió a Milán y parece haber encontrado su hogar tal como lo dejó.

Es que la ríspida negociación por la renovación del contrato de su esposo, Mauro Icardi (26), con el Inter de Milán (que de todos modos finaliza a mediados de 2021) sigue dilatándose.

Sin embargo, la mediática recibió en las últimas horas su nueva camioneta, valuada en 200.000 dólares (casi 8.000.000 de pesos), y la mostró en sus redes de una manera muy particular.

En el primer video que compartió en su cuenta de Instagram junto a su nueva adquisición, una Mercedes Benz Clase G de color negro, se escucha de fondo la canción Ocho Cuarenta del Potro Rodrigo.

De modo que, mientras Wanda graba con su celular la lujosa camioneta, de atrás se escucha al ídolo cordobés cantando: "Ella multimillonaria y del más alto nivel terminó la secundaria con un promedio de 10...".

Además, la mediática mostró la patente de la nueva integrante de su flota: "WAN 840". En tanto, en una de sus historias aclaró: "Feliz estreno para mí".

Como si su ostentación 2.0 no fuera suficiente, este domingo, la ex modelo subió a su cuenta de esa misma red social otra foto junto a la nueva Mercedes que ahora conduce por las calles de Milán y a su lado escribió: "Caminando por la vida comprendí que lo importante no es que sepas cuánto tienes, es que entiendas cuánto vales".

Esta camioneta se suma a la millonaria flota que ella y su marido tienen en Europa, entre los que albergan un Bentley Bentayga, cuyo precio estimado supera los 150.000 euros; un Lamborghini Huracan Spyder, valuado en alrededor de 230.000 euros; y un Rolls Royce Ghost blanco y negro que vale casi 300.000 euros.