Después de la exitosa prueba que resultó grabar con Javier Calamaro -el cantante que el sábado pasado estuvo en San Juan, en versión concierto, con su banda en Nativo y Sol Cirqa-, el sanjuanino Tato Putruele va por un nuevo desafío profesional, esta vez, con Los Rancheros. Con el lanzamiento de un clip a mediados de febrero, en un formato similar al realizado con el hermano de El Salmón como invitado de honor -el video se elaboró con ambos desde sus respectivos estudios debido a la pandemia.



La canción Mil Kilómetros, escrita y musicalizada de su puño y letra que registró con la participación del ex Los Guarros en todas las plataformas musicales, en noviembre de 2020, sirvió de trampolín para que el joven local se propusiera componer un tema de tinte romántico, que tituló con el nombre Resistiré y asoció "directamente" al carácter de Los Rancheros; razón por la que convocó a los integrantes de la icónica formación surgida en 1990.



"Apenas la escribí me resultó una canción muy fresca, un rock muy suave de la onda de Los Rancheros, así es que me comuniqué con su representante y le mostré lo que tenía. Cuando me respondieron, dijeron: 'Ya nos dimos cuenta por qué nos elegiste, es nuestro estilo'", recordó quien arrancó su carrera solista en octubre pasado desde su estudio A Secas.



Tras el estreno del material con el artista oriundo de Buenos Aires, a Tato se le vino a la cabeza otra letra que tuvo sus orígenes "con una melodía y una forma totalmente diferente" a la habitual.



"Recuerdo que la empecé a escribir y que no me gustó como quedó. Así es que rompí la hoja del cuaderno en el que siempre escribo y volví a empezar. Entonces pensé que sería una buena idea hacerla con ellos", manifestó Putruele haciendo hincapié en que para esta creación imaginó el estribillo en la voz de Meno Fernández, el líder de la banda de clásicos como "Casualidad", "El Che y los Rolling Stones", "Mujer", "Será" y "Sin Solución"; cuyo lanzamiento más reciente fue el EP "Una carretera", con motivo de su aniversario Nro. 30.



Ante la propuesta, el combo ranchero aceptó rápidamente. "Ellos me contaron cómo los ayudó Andrés Calamaro, que les produjo su primer disco.



Entonces escucharon la canción y les encantó cómo quedó. También creo que todo esto es debido al gran trabajo que estamos logrando tanto Nassim Marún con la producción, como yo con la creación e interpretación", acotó el autor, desde ya feliz con la repercusión del single con Calamaro, quien lo compartió en sus redes sociales y en diálogo con DIARIO DE CUYO por razón de su arribo, señaló que fue "buenísimo ver y saber que hay muchos chicos que están haciendo linda música" y que encontrarse con Tato en su canción "estuvo muy bueno", por eso lo eligió para abrir uno de los shows que ofreció en la provincia.



Dato

"Resistiré" sonará en Spotify, Apple Music, Youtube, Deezer y Shazam, entre otras plataformas por las cuales sale Mil Kilómetros, con Javier Calamaro.