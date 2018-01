Días atrás se filtró una foto de Moria Casán al natural, sin una gota de maquillaje, y fue furor. La situación no le causó mucha gracia a la One, que salió a hablar sobre el tema.

Según La One, quien se refirió al tema en su cuenta de Twitter, la imagen está “mal tuneada” y fue filtrada con “mala leche”. “Adorados quiero aclarar que mis fotos sin make up a cara lavada y con la piel manchada como si fuera un dálmata o tuviera rosácea ¡están mal tuneadas!”, aseguró Casán.

“Mi piel está perfecta, lo único que tengo son pecas y si tuviera las bolsas que tengo bajo los ojos ¡solo podría sacármelas un cirujano!”, agregó.

“Ya que cuando photoshopean algo que no necesito, pregúntenselo a todos los fotógrafos, Beliera por ejemplo, pregúntenle que no necesito ni quiero photoshop. Nunca se me borró un ombligo ¡ja! Cuando tunean, menos morbo y bad milk…“, pidió Mo, recordando, además, la mítica foto donde abusaron del photoshop y terminaron borrándole el ombligo a Susana Giménez.

Por último, lanzó: “Los invito a verme en bolas con cara lavada y cambiarán de captura de cámara. Thanks, no les cobro nada jaaa”.

Adorados quiero aclarar que mis fotos sin make up a cara lavada y con la piel manchada como si fuera un dalmata o tuviera rosacea están mal tuneadas!!! — Moria Casán (@Moria_Casan) 17 de enero de 2018