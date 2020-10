Genial, carismático, idealista, un artista que nunca dejó de experimentar y además de componer y cantar, John Lennon, quien murió asesinado en 1980, dejó un legado inmenso no sólo como fundador de The Beatles, junto a Paul Mc Cartney, sino como solista.



Nacido el 9 de octubre en Liverpool, hoy hubiese cumplido 80 años y se lo recuerda alrededor del mundo. Su música logró trascender generaciones y permanecer vigente hoy, un mérito que tienen muy pocos artistas.



Criado por una tía que le enseñó a tocar el banjo, rápidamente descubrió su pasión por la música. Siendo adolescente lo echaron de la academia de arte por sus bajas calificaciones y tiempo después conoció a quien sería su alma gemela en la música: Paul McCartney. Su vida no sería la misma después de eso. The Quarrymen fue la primera banda. Se sumó Ringo Starr también y después llegó la hora de The Beatles, a la que se sumó George Harrison. Lennon encabezó una revolución musical, fue una década de música, locura, egos y excesos. Con la disolución de la banda (de la quien aún hoy siguen responsabilizando a Ono), se probó como solista con el álbum John Lennon/Plastic Ono y otros cinco discos más, con los que se mantuvo vigente en los años 70. El último fue Double Fantasy, editado meses antes de ser atacado por Mark Chapman. Quién sabe cómo hubiera continuado su talento, qué rumbos hubiera tomado. Estaba contento con ese disco que marcaba su regreso tras un retiro de cinco años. Su vida fue interrumpida a los 40. Se fue el músico y nació la leyenda.



Sus amores

Cynthia Powell (1939-2015) conoció a Lennon en 1957. Lo acompañó, adoró y hasta soportó malos tratos. En 1962 quedó embarazada y el músico le propuso casarse. La beatlemanía había comenzado y Brian Epstein le pidió a John mantener su matrimonio en secreto para no afectar a las fans. Julian nació el 8 de abril de 1963 y su padre lo conoció tres días después porque estaba de gira. La relación entre ellos siempre estuvo fracturada, era lejana. En 1967 Cynthia sorprendió a Lennon con una mujer en su casa. Era Yoko Ono. John la había conocido en una exposición suya. Quedó fascinado con esta enigmática mujer y no se separaron más. Juntos hicieron muchas acciones por la paz y fueron símbolo de amor y libertad. Yoko quedó embarazada en 1968 pero lo perdió. Fue un niño que registraron como John Ono Lennon II. Se casaron en Gibraltar el 20 de marzo de 1969 y pasaron su luna de miel en el Hotel Hilton de Ámsterdam, 8 días en cama, cantando, en contra de la guerra de Vietnam. Lennon detalló este período en la canción de The Beatles "The Ballad of John and Yoko"; además cambió su nombre oficialmente el 22 de abril de 1969, y agregó "Ono" como su segundo nombre. Tanto lo había cambiado Yoko, que John hizo una autocrítica de su relación con las mujeres antes de ella. Después de la separación del grupo, se mudaron definitivamente a Nueva York. Ahí nació Sean, el 9 de octubre de 1975, cuando Lennon cumplía 35 años. Tras el nacimiento decidió dedicarse a pasar tiempo con su familia, y estuvo retirado 5 años.



El ático



Salió a la venta la vivienda donde residió John Lennon junto a May Pang, su secretaria y amante. Ellos tuvieron un romance de 18 meses durante una crisis con Yoko. Se trata de un tríplex en Manhattan, de 372 metros cuadrados y ha salido al mercado por un precio de 4,7 millones de euros.



El amigo

Paul McCartney participó en especial Lennon At 80 de la BBC Radio 2 en una entrevista realizada por Sean, el hijo de John y Yoko. El ex Beatles habló sobre cómo se conocieron, las composiciones juntos y su relación. "Dicen que con los matrimonios los opuestos se atraen y creo que no éramos locamente opuestos, pero yo tenía algunas cosas que él no tenía, y él tenía algunas cosas que yo no tenía. Cuando los pones juntos, se obtiene algo extra, que creo que fue esto".



Las canciones

Además de los grandes éxitos junto a The Beatles, algunos de los cuales firmó en solitario (Help, Ticket to ride, In my life, entre otras) Lennon engendró canciones inolvidables como solista. Una de las más reconocidas es Imagine. Escrita junto a Yoko Ono, algo que se reconoció muchos años después, logró número 1 en Reino Unido y 3 en EEUU.



Instant Karma, Jealous gay (una de las más reversionadas), How?, Surprise, Surprise, I'm lossing you, son otras de esas composiciones destacadas.



Los homenajes

Para recordar al músico británico hoy lanzarán un álbum recopilatorio de los 36 temas más relevantes de su carrera solista. "Gimme some Truth. The ultimates mixes" es el título del disco producido por Yoko y su hijo Sean. "John era un hombre genial, con un sentido del humor y una comprensión enormes", destaca Yoko Ono en el prólogo del libro incluido en la edición Deluxe. También fue parte de los homenajes el documental radiofónico que hizo la BBC en la que el anfitrión fue Sean y donde entrevistó a Paul McCartney, Elton John y a su medio hermano Julian.



Además, también se hará el festival Dear John, como cada 9 de octubre hace 4 décadas, sólo que esta vez será vía streaming. Esta será una transmisión que se grabará desde el Hard Rock Hotel de Londres y se podrá ver en el canal de Youtube de Blurred Vision. Artistas como Patti Smith, Jackson Browne, Natalie Merchant y Rosseane Cash, entre otros, que homenajearán al ex Beatles fallecido en 1980. Lo recaudado será donado a familiares de víctimas de guerra.

El asesino

Mark David Chapman es el asesino de John Lennon. Fue sentenciado a cadena perpetua en 1981 y después de cumplir 20 años preso ha pedido libertad condicional once veces y ha sido rechazada. "Lo asesiné, porque él era muy famoso y esa es la única razón y yo buscaba en gran medida la gloria para mí. Muy egoísta, lamento el dolor que causé" dijo hace unas semanas cuando volvió a pedir el beneficio.