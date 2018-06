La madrugada del 24 de junio del 2000 quedó marcada para siempre en el capítulo de la historia negra de la Argentina. La Ford Explorer roja en la que viajaba Rodrigo Bueno después de brindar un show en City Bell fue acorralada por una Chevrolet Blazer 4×4 blanca. Lo que sigue ya todos lo saben: murieron el cuartetero cordobés y Fernando Olmedo (hijo de Alberto Olmedo).

El cantante cordobés conoció la popularidad a principios de los 90. Por aquel entonces se presentaba como amante del cuarteto, aunque sus primeros temas se encontraban mucho más cercanos al rock o la balada romántica.

A lo largo de su carrera llenó 13 veces el estadio Luna Park y llevó el cuarteto al mundo. Los fans lo amaban y las mujeres lo deseaban. Sex symbol en la década del 90, tuvo relaciones amorosas con mujeres famosas pero la madre de su único hijo, Ramiro, no era conocida en el medio.

Se conocieron en 1991, cuando Rodrigo empezaba a hacerse conocido a nivel nacional. Con extensa trayectoria como bailarina, Balli fue elegida por el cantante para protagonizar juntos el videoclip del tema La chica del ascensor.

"Caí enojada a la grabación porque no quería hacer un video para la movida tropical. Qué increíble porque me enamoré de él al toque. Era una relación de a dos. Muchos se querían meter pero siempre fue de a dos", contó recientemente en el programa Vino para vos.

Fueron tres años de amor y, a pesar de haberse separado, la bailarina aseguró que quedó una gran relación entre ellos: "Creo que fui su gran amor. Duró lo que duró por un montón de cosas, por otras personas que… Pero yo puedo hablar de lo que él me decía hasta sus últimos días y me voy a quedar con eso".

Gustavo Pereyra, amigo íntimo de Rodrigo, contradijo recientemente a Balli en el programa Los Ángeles de la Mañana: "Ella fue novia, y Rodrigo la quiso mucho en su momento. Pero en el último tiempo él ya no la quería ni ver. La odiaba porque sentía que se quería colgar de él. En todos los lugares o eventos donde estaba él, la ponían a Marixa al lado y eso no le gustaba".

Se conocieron cuando él tenía 23 años y ella 20, en 1996. El mismo año que se publicó su inolvidable hit Lo mejor del amor. Fanática de la música tropical, Pacheco se lo encontró en un bar frente a Crónica, donde le iban a hacer una nota. Empezaron a hablar, intercambiaron sus números de teléfono y empezaron a salir.

Al poco tiempo llegó la convivencia y el embarazo. Después del nacimiento de Ramiro la relación amorosa comenzó a tambalear, con idas y vueltas. Pero él siempre se hizo cargo del pequeño y el vínculo entre ellos se mantuvo en buenos términos. Muestra de ello es la presencia de Pacheco y su hijo en la última noche del Potro.

"Él no tenía tarjeta para pasar el peaje y se chifló por eso. Se va para un costado y ahí empieza a parar toda la caravana de atrás, porque venía un montón de gente en otros autos. Ahí baja, hace pis, habla con alguien…", relató Pacheco lo que pasó aquel 24 de junio en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Ella estaba en los asientos de atrás de la camioneta junto a su hijo, Ramiro: "Me di vuelta para ver al nene y estaba arqueado arriba del Cachi (amigo de Rodrigo) y medio soñoliento, le dije 'Cachi dame al nene' y me lo puse a upa".

"Pasamos el peaje a una velocidad normal porque él estaba charlando con los chicos y ahí nos pasó la camioneta blanca y nos hizo vibrar. A todos nos llamó la atención porque pasó finito y Rodrigo salió atrás. Yo lo agarré fuerte al nene porque soy re miedosa con la velocidad y me asusté tanto que en un momento hasta pensé en tirarme".

"La velocidad que había tomado Rodrigo era mucha y la otra camioneta le bajó la velocidad entonces se la encontró demasiado pronto. Por las sensaciones que tuve, se fue para un costado y no pudo, se fue para el otro y tampoco, hasta que empezó como a frenar atrás de la camioneta y ahí nos clavamos de punta y empezamos a dar como cuatro giros", relató.

En el 2000 ella era la vedette de Lo que el turco se llevó, la revista más taquillera de Mar del Plata, junto a Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti. Al mismo tiempo, Rodrigo llenaba varias veces el Luna Park, consolidándose como el músico del momento. Por ese motivo, la revista Gente los convocó a posar para su tapa, bajo el título "El Potro y la Potra".

Allí se conocieron y el flechazo fue inmediato, ¡a pesar de que Alfano estaba en pareja con Matías Alé! En el video de Ponele la Firma está a la vista que había muy buena onda entre ellos y hasta se dieron unos besos al aire.

En un programa de El Musical de tus Sueños en 2009, Alfano habló sobre este romance en presencia de Matías Alé (que ya no era su pareja). Tiempo después, Beatriz Olave, madre de Rodrigo, dijo: "Todo lo que se diga de él me cae bien porque tuvo muy poco tiempo para vivir la vida. Rodrigo nunca me habló de ella, habrá sido un romance pasajero… ¡Igual me hubiera gustado de nuera!"

Fue la pareja de Rodrigo durante sus últimos años. También cantante, compartió el éxito en la cima de la carrera del cordobés y varios escenarios, entre ellos, el Luna Park. Tuvieron idas y vueltas, pero el cordobés siempre se manifestó muy enamorado de ella.

"No fui muy consciente de lo que estaba viviendo en aquel momento, de repente Rodrigo me agarró de la mano, me invitó a surfear en una ola y viví un cuento de princesa. Hubiera sido grandioso tener un hijo con él", contó en Implacables el año pasado.

Según Romero, el choque no fue un accidente y lo vinculó con amenazas que Rodrigo había recibido durante un viaje a Cuba: "Fue terrible, nunca lo vi tan asustado. Estaba sentado en un rincón en el boliche. La amenaza fue en el baño, estábamos bailando con Maradona y Coppola. Rodrigo siempre veía todo, sabía qué pasaba alrededor. Vino corriendo, me agarró del brazo y me dijo que nos vayamos. Llegamos al estacionamiento y empezó a llorar con desesperación: 'Nos van a matar, nos vamos'".

"Para mí hubo una provocación el día del accidente. Coincide con que la camioneta no ayudó, tenía un defecto. Pero todos los que iban en la camioneta dijeron que hubo una provocación", contó, en Intrusos.