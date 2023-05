Un llamado telefónico fue lo justo y necesario para revolucionar su rutina cotidiana. Un cúmulo de emociones y pensamientos se fue incrementando con las horas, alimentando expectativas e ilusiones. No era para menos, porque fue un llamado que le sumará más puntos de experiencia y por qué no, futuras oportunidades que le ayudarán a consolidarse en la carrera musical que emprendió. En concreto, la invitación fue la siguiente: ser la artista soporte para el recital de Eruca Sativa, hoy. Cuando Eli Domínguez se enteró, no lo podía creer y le costó caer al principio; pero inmediatamente contactó a sus compañeros de grupo y se pusieron a trabajar. Esta noche será el momento de la verdad, antes que Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera salgan a escena, la cantautora jachallera desplegará un miniconcierto en el Teatro Sarmiento. Será una intervención de 30 minutos con la interpretación de su actual repertorio, las canciones de su disco "Ansias" y también estrenará algunas canciones a modo de adelanto de su próximo álbum, que podría estar listo a fin de año. Sin dudas, será un encuentro especial y único que Eli no quiere perderse por nada.



"Cuando me llamó recientemente Cande Buasso, que es muy cercana a Lula, me comentó que estaban buscando artistas y cantautoras locales que pudieran acompañar su show. Ella me recomendó y Lula escuchó mi propuesta; y la invitación fue directa. Así que cuando me di cuenta de todo fue increíble, estallé de felicidad porque soy fanática desde mi adolescencia de Eruca Sativa y ahora poder abrir su recital es maravilloso", dijo Domínguez, todavía movilizada, a DIARIO DE CUYO.



Como es su tradición, el exitoso grupo cordobés trata de compartir el escenario con artistas locales en cada lugar donde se presenta, una invitación generosa con la que buscan apoyar a las producciones independientes. En el caso de Eli, si bien tiene un estilo más de fusión y folklore, con ritmos más pausados y capaz de generar climas más intimistas, hay ciertos componentes que conectan con la impronta rockera que tiene Eruca. "Las chicas hacen una fusión de rock y folklórica muy linda, con reversiones increíbles como Amor ausente, que es una zamba muy potente y que gusta mucho", señaló Eli.



"Creo que esta oportunidad que tendré representa para mí un privilegio y una responsabilidad muy grande. Agradecida estoy de ocupar este espacio, que mis canciones lleguen a oídos de muchos y compartir con artistas de tanto talento. Considero que será un honor poder aprender de ellas, que son tan profesionales, así que estoy esperando con muchas ansias y espero poder aportar una sonoridad distinta e interesante", comentó la creadora de "Dora", "Lucecita" y "El agricultor" entre otros temas de su autoría.



A medida que el rumor de su participación iba circulando, la gente cercana que iba comprando entradas le contaba a través de mensajes que esperaba con entusiasmo poder escucharla en ese escenario, lo que incrementó el ánimo de la artista sanjuanina. "Eso significa una motivación muy fuerte para que siga trabajando en este proyecto, para seguir componiendo, creo que será una gran experiencia", opinó.



Si bien no hay nada confirmado todavía y es una cuestión que Eruca se reserva, siguiendo otras experiencias sucedidas en otras ciudades de su gira, es muy probable que Eli sea llamada a cantar junto a Brenda y Lula durante el show principal. La puerta está abierta y si ocurriera así, sería una gran sorpresa para el fandom local.



Junto a Pablo Paredes en percusión y Marcelo Laspiur en bajo, más el teclado, la guitarra y la voz de Eli, el trío buscará, pasada esta experiencia, ampliar su horizontes y proyectar su nueva creación, que será lanzada en sus shos en vivo durante el receso invernal, aunque el disco no cuenta todavía con un nombre definido. Esto sumado a otras presentaciones de la banda, que no ha parado desde que inició el 2023, dibuja un panorama prometedor para los tres.



"Empezamos pisando fuerte, con mucha difusión y realizando conciertos en escenarios hermosos. De a poco el público se va formando y va reconociendo lo que hacemos. Creo que sí, que este será el año del despegue que necesitamos. Espero que sea así porque estoy segura que este es el año en que quiero darlo todo para hacerme escuchar", afirmó Domínguez.



Las composiciones de la cantautora jachallera, apelan a la sensibilidad, a la cercanía, la nostalgia por el hogar, los amores, los desamores, la familia y la realidad de su entorno social, utilizando la melodía como instrumento de conexión con el público. Entre jazz, funk, zambas y tonadas, hará que su presencia en el recital de Eruca no pase inadvertida.



DATO

Eli Domínguez será telonera en el recital de Eruca Sativa. Hoy, 21hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $7.000, $6.000, $5.000 y $4.000. Anticipadas: www.tuentrada.com