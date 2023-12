Los concurridos espacios culturales de Capital funcionarán con el personal que ya tienen, sin nuevos encargados y la nueva secretaria de Cultura, Turismo y Educación, Adriana Luluaga, concentrará las decisiones finales de todo lo que se haga en ellos. "No habrá un director puntual. Se ha reducido la planta política, antes había un referente de cada lugar y hoy no están. Vamos a tener que trabajar con el personal apostado en cada uno de los lugares, que tiene la experiencia", dijo a DIARIO DE CUYO la flamante funcionaria, que aseguró que tiene como premisa que la importancia de desarrollar la cultura sea visible. "El gran desafío es demostrarle al vecino que parte del ingreso que ellos aportan tiene que ver con desarrollar la cultura y para qué. Queremos que pueda ser un canal de expresión de tantos buenos artistas, pero que la gente lo perciba también como un crecimiento de su persona y la haga propia" expresó Luluaga, que agregó que no buscará "más o menos de nada en particular, sí quiero que la gente pueda percibir para qué está Cultura, Turismo y Educación, ese es el objetivo municipal".

En la primera semana de gestión, la secretaria de Cultura visitó cada uno de los espacios que dependen de su área para conocer "sus tareas, horarios y competencias" y mantuvo una reunión con los artesanos. Consultada por DIARIO DE CUYO habló de cuál será la impronta en principales espacios y organismos.



Museo de la Historia Urbana

"Es bellísimo y lo he conocido no hace mucho. Hay muchísima gente que no sabe de la existencia del Museo de la Historia Urbana, para qué está y demás, por lo que vamos a trabajar con el área de Comunicación del municipio para ver de qué manera podemos difundir más directamente la información sobre este y los distintos espacios" aseguró Luluaga. No obstante, reconoció el trabajo que se hizo anteriormente y lo marcó como un punto de partida: "Lo poco que hemos podido conversar con la gente que está ahí es que todo parta desde ese punto, que si se hace una exposición el eje tiene que ser recopilar la historia del ciudadano, también se podría abordar la historia de los clubes" aseguró.

Como en otros espacios, en el MHU "se trabajará con el equipo que viene trabajando hace tiempo, un trabajo más transversal y no tan vertical. No surge de la cabeza la actividad sino que el equipo que está investigando es quien va a proponer el proyecto y a partir de ahí gestionar su viabilidad", dijo sobre el museo que está completamente bajo la órbita municipal, a excepción del jardín vertical de la fachada que, subrayó, está a cargo de Espacios Verdes del Ejecutivo provincial.



Centro Cultural Estación San Martín

La ex estación ubicada sobre España y Mitre será además el lugar de funcionamiento de Turismo de Capital, a cargo de Susana Caldentey. De ahí parten todos los circuitos turísticos. Continuarán las exposiciones en sus salas y los espectáculos en el anfiteatro El globito. Definió que crearán una exhibición permanente sobre la estación de trenes y la historia del ferrocarril en San Juan. "Queremos que la estación hable. Vas a la Estación San Martín y no encontrás nada del ferrocarril. Contaremos su historia y el resto de las salas tendrán muestras temporales".

"¿Cuál es la idea? Que todos tengan un espacio, porque para nosotros todo es cultura. He recibido pedidos para poder mostrar lo que hacen en hip hop, por ejemplo. Cultura es toda expresión de la ciudadanía, queremos poder abrirnos a todas las expresiones y que el público también se sienta representado" comentó Luluaga que adelantó que están trabajando en una muestra para enero y que continuarán los talleres de verano.



Cine - Teatro Municipal

Luluaga dijo que se mantendrá el Espacio INCAA en el Cine Teatro Municipal y que también continuarán realizando -a modo de "prestamos o con pequeño canon"- funciones de escuelas, institutos y elencos, pero buscará "que haya más actividad, que se pueda utilizar inclusive para ensayos, para clínicas, para traer conferencistas, por decir. Que sea cultural pero también educativo. La idea es no trabajar como compartimentos estancos Cultura, Turismo y Educación, somos una secretaría que abarca absolutamente todo y de pronto el personal de un área también sabe de otra. Creo que podamos ser un equipo integrándonos".

Sobre la solicitud de alquiler de la sala por parte de productores privados, informó que "se evaluará cada caso y no sólo con espectáculos, sino ver qué más le podemos agregar para aprovechar ese lugar en pleno centro, que hay que hacerle mejoras también, pero es un lugar que se está alquilando. Hay que ver cómo se hace porque también porque necesita una inversión importante para tenerlo en condiciones" afirmó.



Ballet San Juan Nuestro Tiempo

Sobre la presencia de elencos estables en el ámbito del municipio, Luluaga confirmó que el Ballet San Juan Nuestro Tiempo (fundado y dirigido por Gerardo Lecich) tiene una vinculación desde hace muchos años y es el único que tiene una relación económica permanente, aunque no precisó de qué tipo; y expresó su deseo de que se mantenga.

"Obviamente que tendrá que seguir porque Lecich no tiene la trayectoria que tiene para que no se lo valore y reconozca, pero bueno, todavía no he podido sentarme con él para valorar todo el trabajo impecable que ha hecho junto a Marian Abraham durante años. Hay que resaltarlo y tratar de darle muchísimas actividades más de las que hoy están desarrollando, como merecen", dijo Luluaga, y ratificó que no hay otros elencos municipales.



Artesanos

Respecto al colectivo de artesanos que tradicionalmente trabajan en la Peatonal, paseos céntricos y plazas de Trinidad, Desamparados y Concepción, la funcionaria dijo que tuvieron una primera reunión con la idea de proponerles la creación de un registro: "La idea es regular la actividad y abrir un registro de artesanos y manualistas que tengan una credencial para apoyarlos en esta tarea y que estén diferenciados del revendedor". Además manifestó que los impulsaron a formar asociaciones, que hasta ahora no existen, y que se manejan con voceros.

Sobre si mantendrán sus lugares de venta y exhibición, Luluaga respondió que "no necesariamente como están, hay que ordenar" y aseguró que "si se invade descontroladamente un lugar público hay cierto malestar. Algunos vecinos nos dijeron que sienten esto, que se invade la plaza. Queremos que haya un orden, un perímetro dedicado a esto, ciertos días y horarios, cierta estética, que todos podamos convivir en paz en ese espacio", marcó. Y añadió: "Los artesanos han tenido buena disposición, por supuesto hay una letra chica que tendremos que ir viendo. Hay que tener paciencia".