De vuelta en las rutas argentinas, Piti Fernández arrancó un 2022 con su Gira Caminos Bríos, que arribará a San Juan para el Rock Fest, un festival con bandas locales y nacionales que se realizará en el Costanera Predio Ferial. En esta oportunidad, el cantante de Las Pastillas del Abuelo (banda que además cumple este año dos décadas de vida) compartirá las canciones de su faceta solista, un set completo en el cual presentará en vivo su nuevo sencillo "Contradicción", como también otros adelantos de lo que será su próximo álbum bajo esta modalidad. Previo a su actuación, DIARIO DE CUYO habló con el músico para develar ese costado blusero y country que está explorando actualmente, vestido a lo cowboy.





- Compartirás escenario con otras bandas: ¿qué espíritu festivo hay cuando te cruzás con colegas?

- Lo más lindo que tienen los festivales es compartir, sea una charla, los camarines, los momentos de hotel y se trata de eso, de mezclarse entre muchos y poder sacar lo mejor de cada uno.



- ¿Cómo combinás instrumentos y notas para que el resultado quede estéticamente correcto?

- Hago la analogía con la comida, cuando se cocina se buscan los ingredientes necesarios, pero a veces cocino con lo que tengo. Creo que todavía no tengo la capacidad necesaria, el estudio o disciplina que tienen otros grosos o gente obsesiva con el sonido. Entonces, con las herramientas a mi mano, trato que se mantenga una conversación entre los instrumentos, que no sea monótono el tempo o qué partes de la canciones pueden ser disfrutables para el oído. Por eso me codeo de buenos instrumentistas y productores que me orientan sobre lo que pide la canción. Quizá suene trillado lo que digo, pero es verdad que la canción habla por sí misma y hay que saber escucharla y lo que pide. Ese laburo de productores del que renegaba en el comienzo con Las Pastillas era sólo para imitar a Los Redondos. Cuando me abrí a los productores, nos cambiaron la vida realmente. Y lo mejor es generar el viaje de uno.



- Es necesario tiempo para madurar y lograr un sonido propio: ¿Sentís que lo consolidaste?

- Y tampoco, porque sigo buscando ese sonido particular. Si escuchás el primer disco Conmigo Mismo y ahora este Caminos Bríos, hay un paso del folk canción al country-blues. En el próximo quizás haya un poco de distorsión o rotura de guitarra, puede ir mutando, me encanta. Todavía no tengo oficio de guitarrista de escenario como el que tengo de cantante, pero esa búsqueda es un desafío y es un placer encararlo.



- ¿Son las cosas que hacen la diferencia entre el solista y el cantante de Las Pastillas? ¿La gente hace esa distinción?

- A mí me gustaría ofrecer una diferencia entre una dimensión y otra. No todo debe sonar lo mismo, es justamente ese el desafío. Creo que con los últimos temas, la gente ya sabe distinguir entre una cosa y otra. Y se deja intuir.



- ¿Por qué estás tan identificado con el country?

- En realidad desde chico que escucho blues y country. Mi primer melodía la saqué a los 12 años, con el dedo gordo y la sexta cuerda de la guitarra. Pero mi locura se desató cuando escuché el disco Unplugged, de Eric Clapton, con el que ganó 6 Grammys. Ese disco fue puro country y alucinante, con una sonoridad acústica de pura belleza. Por eso me gustaría que mi proyecto suene como ese disco.



- ¿Sería tu mayor aspiración?

- Sí, claro, quiero sonar como el mejor country de Eric Clapton.



- ¿En "Contradicción" planteás los antagonismos que tenemos como sociedad?

- El ser humano está lleno de contradicciones ¡y el argentino ni hablar! El argentino es quien pisotea a sus propios ídolos y no mira para adentro las cosas que le hacen mal. Me lo digo a mí mismo también, porque en un momento de mi vida he sido manipulado por las idiosincrasias políticas, filosóficas y sociales, como la de putear a músicos y bandas hasta desearles la muerte. Y me dije que al pedo fue todo lo que pensaba en mi adolescencia. ¿Contra qué me rebelaba de verdad? Al crecer me di cuenta de eso, esa rebeldía idiota que tenía, ahora me hace pensar si me estoy poniendo viejo o antes era muy bolu... Hay muchas cosas que replantearse y rever. Hoy hay más de una verdad, significa que no todas las verdades tienen la misma validez. Si un historiador mal intencionado me miente y no tiene las fuentes que dice tener y me doy cuenta de eso, entonces su verdad es falsa. Estamos rodeados y llenos de falsas verdades. También debo dejar el beneficio de la duda en mis verdades propias y ahí radica la humildad.



- Vos decís que hay un momento de mixtura en la música. ¿Cómo ves el panorama entre músicos de diferentes géneros?

- Salen injertos increíbles y buenos; y otros mejor olvidar. Pero lo que vale es hacerlo. Otra actitud argentina es criticar a quien hace. Lo mejor es cuando surgen cosas de manera natural y no forzada. Me encantaría coordinar algo y hacer proyectos juntos. Los talentos de las nuevas generaciones se vienen con todo. Hay una explosión de artistas nuestros y está muy bueno.



- ¿Qué te gusta escuchar?

- Los fenómenos de Papo y Catriel, después el rock que está haciendo Wos, Naty Peluso es una campeona y lo que propone Cazzú es genial. La rompen, algunos por la música, otros por las letras y otros, por las leyendas nuevas que están construyendo. Es realmente admirable lo que hacen. Estaría muy bueno juntarse con ellos y tener un micrófono cerca.



- ¿Es un futuro musical que entusiasma?

- Siempre que haya un futuro me pondrá optimista. Hay una escena alucinante y la música es tan amplia, tan vasta e inabarcable que no caben dudas que en algún momento cuando se mixturen será fabuloso. Eso que dicen que se muere un estilo o se muere la música, son todos fantasmas. Así que hay esperanzas.



>> ROCK FEST

Este viernes por la noche, a las 19hs. en el Costanera Predio Ferial (Chimbas). Entradas: $700 anticipadas por Eventbrite y Cultura Under y en boletería $1.000. Grilla: Piti Fernández, Fachi de Viejas Locas y Abel Nagual, La Skandalosa Tripulación, Huaykil, La Revuelta Ska... oí!, Soledad Arranz, Vía 66, Juani y los Conos y Juana Sonora.