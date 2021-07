En la cocina radial. Claudio Neyem (narrador) y Cristina López (Magdalena) son las voces sanjuaninas del elenco Somos los que estamos. Retomar el radioteatro como formato fue una gran puerta que se abrió para los actores y les trajo nostalgia. La obra teatral fue estrenada en 2014 en el Museo Gnecco y estuvo en la gira Por los Caminos de San Juan en los departamentos.

1953, un tiempo donde regía la mano dura del dictador Francisco Franco en España. Pilar, líder de la Sección Femenina de la Falange -hija de otro dictador, José Antonio Primo de Rivera-, escribió y publicó la "Guía de la buena esposa: 11 reglas para mantener a tu marido feliz". Era un compendio de axiomas o principios para las mujeres de la época, sobre cómo debían comportarse y cuál era su lugar en la sociedad. "Ten lista la cena", 'Luce radiante", "Sé dulce e interesante", "Procura verte feliz", "Arregla tu casa", "Hazlo sentir en el paraíso"... eran las claves. Partiendo de este texto nació la idea inspiradora del dramaturgo argentino Mauro Molina para crear a "Magdalena", un unipersonal pensado para el teatro sobre la historia de una mujer que sufre y confronta contra dichos mandatos sociales. Tuvo varias versiones, pero aquí en la provincia, el elenco Somos los que estamos hizo su propia adaptación y fue estrenada en 2014 (en el Museo Agustín Gnecco), con varias temporadas en cartel. Cuando el grupo quiso retomarla en 2020, la pandemia frenó todo, por lo tanto, pensaron como alternativa, adaptarla como radioteatro. Justo a mediados del año pasado surgió una convocatoria de Radio Nacional, el Ministerio de Cultura de la Nación y el INT, para el concurso Escenas en Sintonía; un certamen federal como tributo para celebrar los 100 años de la radiofonía argentina. Tras haber enviado la propuesta, Somos los que estamos ganó junto a otros 47 proyectos y es por eso que Magdalena en versión radioteatro, se emitirá este próximo martes para todo el país por Radio Nacional, a través su clásico espacio dedicado al género "Las dos carátulas", conducido por Patricio Schultze.



El programa fue grabado durante febrero de este año y la posproducción se realizó en los meses siguientes en Radio Nacional San Juan, con el papel protagónico de Cristina López, Claudio Salis Neyem en la narración, Rubén Caballero en la operación técnica y Ada Valdez en la dirección. Valdez, directora del elenco, habló a DIARIO DE CUYO sobre el recorrido de la obra y la experiencia de llevarla al lenguaje radial. El argumento de la pieza está desarrollado con una perspectiva de género desde la manera de plantearlo. Trata sobre la condición de la mujer en la sociedad de los años 50, donde Magdalena debe lidiar con los mandatos familiares y los prejuicios impuestos. "Con el permiso de Molina (el autor), adaptamos el libreto especialmente para que Cristina lo interprete. Cuando la estrenamos, logramos reunir en la platea a la madre, la hija, la abuela y la nieta como espectadoras. Pero transformarlo en radioteatro fue todo un desafío", dijo. Y en este sentido, la directora sostuvo: "Se puso mucho énfasis en la intencionalidad y en el peso de la palabra, la densidad de los diálogos, la intención en el decir, para generar en el espectador-oyente ese mundo imaginario de Magdalena. El personaje muestra de manera cruda cómo esas necesidades y deseos de la mujer quedan en un segundo plano para dar prioridad al bienestar del esposo, del marido, de la pareja, soportando muchas veces en silencio el maltrato y la infidelidad. Ante eso, ella debe tomar una decisión difícil", expuso.

El equipo de producción durante las grabaciones de la obra, con Ada Valdez (directora) y Rubén Caballero (operador).



"Calladita te ves más bonita", frase de otras épocas naturalizada por generaciones, sirvió como una bajada de línea muy fuerte para disciplinar la conducta femenina. Ante esa realidad, el personaje creado por Molina, tiene un espíritu crítico claramente plasmado en el texto de la obra y Claudio Neyem, por su parte, se encargó de darle brillo a esa esencia con estética radial en el guión: "Este decálogo de obligaciones que hizo el franquismo se puso en práctica en todas partes, incluso aquí. Planteaba que ese era el rol de la mujer y estaba destinada para eso. Pero el gran reto fue transmitirlo con sonidos en el relato, que haya drama, estados ánimo, ambientación, incluso la música y la poética tenían que tener buen resultado. Trabajamos muchas noches para que el proyecto fuera sano y viable", dijo el locutor.



Por la temática de la obra, Cristina transitó este proceso de manera singular, porque también vivió en carne propia la imposición social sobre cómo debe ser una mujer para los demás: "No molestes al marido, prepara la cena, limpia la casa, no lo abrumes con problemas insignificantes, mantente hermosa para cuando llegue. Todo ese modelo de Doña Petrona de Gandulfo lo viví tal cual y lo vi en mis madres y en mis tías. Para mí no fue difícil ni extraño interpretar esta historia. Gracias a Dios las cosas ya cambiaron. Hoy tenemos la libertad de hacernos a nosotras mismas y decidir lo que queremos y cómo lo queremos", expresó. La actriz, además, recordó que cuando estrenó el papel para el público en 2014, "a las mujeres de mi edad que me vieron les movió el piso y muchas terminaron llorando conmovidas". Y agregó: "Esta experiencia radial fue fantástica, nunca hice radioteatro. A esta altura de mi vida sólo me falta hacer teatro callejero. Esto me hizo recordar a las radionovelas de mi niñez. Me sentí de nuevo volver a la infancia", contó Cristina con satisfacción y orgullo: "Es una ayuda grande a los artistas que estábamos tan limitados por la pandemia, sobre todo yo con mi edad que no podía hacer nada. Es un empujón anímico muy grande".

Escenas en Sintonía

En el contexto de los festejos por los cien años de la radiofonía argentina, el Ministerio de Cultura de la Nación, Radio Nacional y el Instituto Nacional del Teatro, organizaron el certamen Escenas en Sintonía para que elencos de todo el país presenten producciones de ficción en formato radioteatro. Tuvo como propósito generar herramientas de trabajo para creadores escénicos y autores argentinos. Los premios fueron de 100 mil pesos para cada elenco ganador. Se inscribieron 500 propuestas y resultaron 48 elegidos en todo el país. Este elenco fue el único sanjuanino dentro de ocho producciones por la Región Cuyo.



Magdalena. El martes 20 de julio a las 18 hs se transmitirá por todo el país en el ciclo Las Dos Carátulas. Radio Nacional San Juan (AM 910 y FM 101.9) y en bit.ly nacionalsanjuan.com.ar y desde agosto en Radio Nacional Buenos Aires (www.radionacional.com.ar).

