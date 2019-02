Raphael fue la gran estrella de la segunda noche de la 60º edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con un show sinfónico que cautivó al público y lo hizo merecedor de la Gaviota de Oro.

A los 75 años, el legendario cantante español ratificó toda su vigencia y deslumbró con una voz que se mantuvo intacta a lo largo de las casi dos horas de su show, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Santiago.

Los más de 60 músicos de la agrupación brindaron un sonido de lujo durante todo el concierto, que sirvió como excusa para que Raphael presente "RESinphónico", el último disco de su autoría, en el que revisa grandes temas de todas sus épocas con una moderna fusión de música electrónica y sinfónica.





A las diez de la noche, el español ingresó al escenario y abrió su sexto show en el festival chileno con la canción “Promesas”. Prolijo e intacto, siguió con “Igual (Loco por cantar)”, “No vuelvas”, “Digan lo que digan” y “Mi gran noche”, sin dialogar con el público que entraba en calor en la Quinta Vergara.

“El Monstruo” –el apodo que tiene el público del festival, que suele ser muy exigente con los artistas- no hizo honor a su sobrenombre y se mostró extasiado con el recital del cantante, que recibió su primer gran aplauso luego de “Promesas”, aunque también fue ovacionado tras “La noche” y “Malena”, que marcaron la continuidad de su show.

Luego de “Sí, pero no”, llegó un momento especial en la noche chilena, porque la orquesta se tomó un descanso y Raphael “jugó de local”, ya que cantó acompañado por una guitarra un clásico de la música popular chilena: “Gracias a la vida”, de Violeta Parra, que fue acompañada por las voces de todos los presentes.





Antes del regreso de la sinfónica chilena, hubo tiempo para “La quiero a morir”, un tema original del francés Francis Cabrel, al cual Raphael homenajeó cuando en un momento de la canción dijo "Je l'aime à mouri", en el idioma original de la pieza musical.

Con la vuelta de la orquesta, Raphael siguió con su repertorio e interpretó “En carne viva” y “Ámame”, aunque luego fue interrumpido por Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, los presentadores del evento, que le entregaron la Gaviota de Plata.

“Recuerdo siempre el amor de Chile, para mí es una nación impresionante, que me ha demostrado su amor durante tantos años. De verdad no tengo palabras”, agradeció el español al recibir el premio, que no sería el único de la noche, ya que más tarde ganó la Gaviota de Oro.

“Quiero darles las gracias públicamente porque ellos (los músicos de la orquesta) han tenido sólo un ensayo conmigo, y miren como tocan. Si lo hicieran durante una semana, me los llevo de gira por todo el mundo”, bromeó.

Los bises fueron otros dos temas muy conocidos: “Yo soy aquel” – que en “RESinphónico” fue grabada de nuevo por Raphael por primera vez tras 53 años- y “Como yo te amo”, en el cual el cantante dejó el micrófono y se paseó de punta a punta del escenario, con los ojos emocionados y sin parar de repetir “gracias” al público que lo despidió de pie.

