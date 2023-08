FOTO Marco Urisa

Para homenajear a la profe "Pepita", profes y alumnos de la cátedra de Piano, que dirige Ana Inés Aguirre, se sentarán al piano esta noche en el Auditorio Juan Victoria. Entre ellos está Cecilia Cumpián, alumna del profesorado de piano, destacada intérprete y exalumna de la profesora homenajeada, Josefina Fernández Nespral de Ortiz. Será el primer concierto para Cecilia desde que le diagnosticarán en 2020 ataxia, una enfermedad poco común, que es neurodegenerativa y progresiva, que en su caso le provoca pérdida de equilibrio, falta de coordinación. "Imaginá lo que es para un pianista que no pueda coordinar los movimientos de sus manos" compartió a DIARIO DE CUYO la joven que cobró notoriedad hace unos años como entusiasta fanática de Nito Mestre, Les Luthiers y Gustavo Santaolalla.



Tuvo que dejar de tocar el piano. Las manos no respondían y el impacto emocional fue muy grande. "Seguía estudiando y nunca podía llegar al nivel pianístico que estaba buscando, porque yo daba un paso y la enfermedad me alcanzaba tres" relató con sinceridad Cecilia que desde hace dos años se traslada en silla de ruedas.



El año pasado volvió a involucrarse en la música como asistente de dirección del coro Estudio Kodály que dirige Jorge Fuentes y que para esta noche interpretará obras españolas, un género en el que era especialista la profe "Pepita".



"La enfermedad te quita la destreza, la coordinación, la motricidad fina. Entonces busqué conocerme, ver cómo se manifestaba la enfermedad en el piano y qué podía hacer yo para revertirlo para poder seguir tocando con la destreza que lo hacía" relató la joven que destacó el sostén que encontró en su profesora, Beatriz Yacante, y en la Cátedra de Piano, cuya titular es Ana Inés Aguirre.



Hay un desafío importante hoy también para Cecilia y es llegar al escenario del Juan Victoria, literalmente; porque no hay ascensor en ninguna parte del complejo. Para poder actuar hoy, deberá bajar dos pisos por las escaleras, caminando, sostenida del brazo por una persona. Luego se trasladará en su silla hasta el piano, donde se sentará en la banqueta. Tocar sin respaldo también es una conquista para ella.



"Los espacios culturales no están preparados. No se piensa que una persona con discapacidad tiene una vida y puede ser artista, hacedor cultural, no sólo consumidor ocasional" aseguró Cecilia, quien además tuvo que dejar de asistir presencialmente a clases, porque se dictan en el primer piso. "Me genera una gran frustración, tristeza y bronca" aseguró la joven de 26 años.



"Ha sido aprender a convivir con todo lo que me estaba pasando y que me seguirá pasando. Estoy en paz con eso. Ya no reniego del futuro que viene, pero el corolario de todo este trabajo es este concierto" cerró Cecilia Cumpián, que compartirá escenario con Beatriz Yacante, Ana María Portillo, Andrea Zanni, Mariana Garroti, Ana Paula Oyola, Lizell Claros, Giuliano Riccobelli, Bruno Sáez Mallamacci, Cristian José Peralta, Walter Vilches y Santiago Abeiro.





EL DATO

Homenaje a maestros de maestros. Conciertos de profesores y alumnos. Homenaje a prof. Josefina (Pepita) Fernández Nespral de Ortiz. Hoy, 21.00, Auditorio Juan Victoria. Gratis.