Si bien la primera temporada de la serie de Luis Miguel (48) terminó, aún se siguen conociendo datos que aumentan el interés por la vida del popular cantante. Y, además, allegados al artista desmienten algunas partes de la exitosa ficción que en la Argentina se vio por Netflix.

Ahora, uno de los primeros productores del mexicano en la Argentina, Ricardo Berbari, reveló en Implacables (El Nueve, sábados y domingos a las 20) que, según él, los minutos finales de la primera temporada de la serie no fueron ciertos.

La popular serie mostró en los últimos minutos del capítulo final que Alejandro y Luis Miguel ven a su padre a punto de morir (Sergio, el hermano menor no aparece en la escena).

Mientras agoniza, Luis Rey le pide a Tito -su hermano- que por ningún motivo le diga la verdad a Luis Miguel sobre el paradero de su madre Marcela, porque él mismo quiere hacerlo. Si bienMicky no parece especialmente conmovido por la agonía de Luisito, sólo piensa en averiguar el paradero de su mamá.

"Tu sabes dónde está", le dice el padre al cantante en la serie, justo antes de morir. Y como su progenitor no le dice más nada sobre Marcela, en un arranque de rabia, el Rey Sol le grita: "¡Hijo de puta!".

Sin embargo, para Berbari, la realidad fue otra. "Cuando llega (Micky) a Barcelona, lo que muestra la serie es una cosa y lo que yo tengo entendido, por Tito, es otra", comenzó.

Y continuó: "Luis Miguel no le preguntó por la madre, ni nada (como muestra la serie). Según me contó el hermano de Luis Rey, se arrodilla Luis Miguel enfrente del padre, le pide perdón y llora. Parece que Luis Rey lo estaba esperando, porque ahí muere enfrente de Luis Miguel. Esa es la realidad de lo que me contó Tito", completó al respecto.

El final del capítulo, entonces, presenta a Hugo López (el manager) dándole a Luismi un sobre amarillo con la investigación que hizo el Mossad (servicio de inteligencia israelí) sobre la madre: "La encontraron. Encontraron a tu madre...". Nunca se aclaró si viva o muerta. Continuará en la segunda temporada.

Cabe recordar que Berbari, el encargado de traer por primera vez al cantante al país -en aquella visita al piso de Implacables-, también contó una anécdota sobre una noche en la que cenó con el propio Luis Rey en la Costanera.

Y sumó otro condimento a la historia de la paternidad del Rey Sol. "Yo lo tuve (a Luis Miguel) por primera vez, lo traje a la Argentina cuando tenía 13 años más o menos, y lo tuve durante cinco años hasta que se separó del padre", comenzó, y enseguida detalló una situación que vivió con Luis Rey.

"Yo no lo puedo afirmar, pero fuimos a cenar una noche con el padre cuando no teníamos show, el chico se quedó en el hotel y fuimos a los carritos de la Costanera, que en ese tiempo estaban de moda, y después de la cena me confesó que él no era el padre de Luis Miguel", lanzó.

"Yo te lo puedo decir, él me lo dijo, lo juro en la Biblia. Él me dijo 'yo no soy el padre de Luis Miguel'", enfatizó y luego recordó las fechas del inicio de la relación de Marcela Basteri y Luis Rey.

"Hay que deducir una cosa, él (Rey) conoce a Marcela en Mar del Plata en noviembre o diciembre. Se la lleva después que sale con ella y se pone de novio, se van a Puerto Rico, y el chico nace allí entre marzo y abril, no podía haber sido cincomesino", aseguró.

Además, destacó que la ex pareja de Marcela se llamaba Miguel, un dato curioso por el nombre que recibió El sol de México. "Lo que yo quiero decir es que lo conoce a este señor Miguel antes de conocer a Luis Rey. ¿Cómo puede ser que Luis Miguel nazca en marzo o en abril? Entonces quiere decir que ella ya estaba embarazada de antes, suponiendo", cerró al respecto.

Fuente: Clarín