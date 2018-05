Jorge Rial tuvo un día agitado el martes. Su hija Morena escribió una serie de mensajes en Instagram que lo dejaron muy mal parado, aunque más tarde pidió disculpas. Lo acusó de no ser el gran padre que dice ser y de prestarles más atención a sus novias que a su familia. Después fue más allá y dijo que lo único que hacía era arruinar vidas. Incluso denunció que supuestamente no hizo nada cuando una persona intentó violarla. Para completar la situación, anunció que empezaría a buscar a su madre biológica.

El conductor hizo un descargo público que posteó en su cuenta de Instagram. Con una metáfora sobre la naturaleza se refirió a la relación entre padres e hijos y dejó un mensaje claro: "Con amor, todo vuelve a la normalidad. Hasta el río más caudaloso y rebelde regresa calmo a su cauce. Es la naturaleza. La ley de la vida", escribió.

"¿Sabés qué hace diferente a un padre de un hijo? El hijo puede enojarse, insultar y hasta odiar a su padre. Es parte del crecimiento. Pero el padre no. Solo puede amar incondicionalmente. Pese a todo y contra todo. Con límites y con cariño. Tratando que la combinación sea exacta. A veces se puede. A veces no. Pero hay lazos y besos que no se pueden romper jamás", completó Rial, quien no detalló el motivo de la reacción de Morena.