Fiel a su estilo, Roberto Piazza (59) una vez más realizó polémicas declaraciones en la televisión. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, en las que habló con inclemencia sobre las violaciones o la inseguridad que afecta al país, esta vez el diseñador abrió un controvertido debate al describir su posible paternidad.

En detalle Piazza sostuvo que "dos hombres no pueden criar a un hijo", ya que "los niños necesitan una imagen materna y una mujer dentro del hogar". En tanto, durante su visita a Pampita Online, por KZO, remarcó que preferiría adoptar "solo que entre dos hombres".

"Dos alfas no pueden cuidar a un niño. Yo soy ortodoxo al 100%. La gente no me conoce nada, piensa que porque yo me visto así con un uniforme alemán voy a ser un loco. No, no, no", sumó el también actor, cantante y escritor en una entrevista con Luis Piñeyro y Sol Pérez.

Además, el diseñador de las famosas aseguró que "no sería un buen padre" y que "no dejaría salir" a su hijo "ni a la esquina por miedo a los abusos". En tanto, precisó que su pareja, Walter Vázquez, "está de acuerdo" con su pensamiento.

Esos dichos de Piazza generaron tal revuelo en las redes que la producción de Confrontados (El Nueve, a las 15) le propuso hacer un móvil este miércoles y el artista aclaró sus palabras y destrozó a los famosos que usan a sus hijos "como si fueran trofeos".

"Hay millones de amigos míos que son gays y tienen chicos y los han criado tanto solos como con sus parejas. Lo que digo es que mi pareja y yo decidimos nunca adoptar a un niño porque no estamos capacitados para criarlo por nuestra forma de ser y porque no estamos nunca", comenzó diciendo el diseñador de alta costura.

Y agregó: "En mi caso, con Walter necesitaríamos una imagen materna, porque los dos somos muy alfa, salimos, viajamos, trabajamos mucho y quedaría en manos de una niñera, y ni loco lo haría. Es más si tuviera una nena me daría pánico mostrarla como un trofeo o que la violen o la rapten".

En ese preciso momento, el conductor del programa, Rodrigo Lussich (45) le preguntó a su entrevistado si con lo de "trofeo" se estaba refiriendo a los hijos de Marley (Mirko), de Luciana Salazar (Matilda) y de Flavio Mendoza (Dionisio), quienes suelen aparecer en televisión, páginas de Internet y revistas, y el modisto contestó con evasivas.

"Si tuviera un hijo lo menos que haría sería mostrarlo. No es bueno y menos en Argentina con todo lo que está pasando. Es muy peligroso mostrar un bebé de una persona famosa porque estás arriesgando a que le pase algo. Si ellos lo quieren hacer no los critico pero yo no lo haría porque me daría pánico la crítica, la burla, el robo, el rapto, la violación y todo lo que pueda pasarle", aseguró.

Además, el artista habló ante el hipotético caso de tener un hijo o una hija y que cuando este o esta sea adolescente, sea señalado/a como "el hijo o la hija del puto". "No sé cómo me bancaría poder contener a ese chico. Entonces necesitaría tener a una mujer que lo contenga", repitió otra vez sobre el rol de la mujer en su presunte paternidad.

"Yo solito o en pareja me la banco, pero ya cuando tenés un hijo tu vida cambia entonces o me dedico a mi hijo o me dedico a mi colección, a mi trabajo... más allá de que yo sea una persona extravagante soy sumamente ortodoxo", cerró Piazza.

