Luego del estreno del tercer capítulo de "El Marginal 2", se filtraron imágenes de lo que será el nuevo episodio, que se estrenará el martes que viene. En el adelanto se puede ver el debut de Rodrigo Noya en la serie que es furor entre los argentinos.

El actor, que se hizo conocido de niño por su tierna participación en el ciclo Agrandadytos, que conducía Dady Brieva, no da con el perfil o physique du role de un ladrón o tumbero, capaz de hacerse valer entre adictos, mafiosos y sicarios. Es por eso que en las redes no le tuvieron piedad. Con mucho humor y a través de varios memes, los internautas cuestionaron su participación en la ficción y hasta lo compararon con Milhouse, mítico personaje de Los Simpson.

Rodrigo no se quedó callado y respondió a las críticas de su participación en "El Marginal 2" en una entrevista con De Caño Vale doble en Radio Rivadavia: "Me parece que pasa por la cuestión de que la gente no me quiere ver crecer. Ellos deciden estereotipar y ubicar en un rol en particular. A mí siempre se me ubicó en el de Nerd. O en verme de chiquito en Agrandadytos. Es algo a lo que me acostumbré. Ya he hecho cosas de otro estilo. Pero la gente hasta que no lo ve, no lo aprecia...".

Además, se refirió a los memes que salieron burlándose de él. Y se lo tomó con humor: "Salió el avance del nuevo capitulo donde se me ve entrando a la cárcel. Y ya empezaron los comentarios en Twitter diciendo que 'cómo entra a la cárcel! o cómo entra Milhouse'. No me hieren esas críticas. Les doy like. Me causa risa que me digan que antes resolvía crímenes con mi hermana a estar preso".

Por último, el actor contó que está ansioso por verse en lo que será su estreno, el martes que viene, en la ficción que protagonizan Esteban Lamothe, Nicolás Furtado y Claudio Rissi: "Yo pedí estar en 'El Marginal'. Cuando fui a audicionar me pidieron que me saque los lentes y me corte el pelo. Y me hizo muy bien. Fue un desafío. Estoy muy contento con mi trabajo. Acepto críticas actorales pero juzgar sin haberlo visto no es bueno".