Es uno de los estrenos más esperados del año, por la magnitud del personaje: a 18 años de la muerte de Rodrigo Bueno, la directora Lorena Muñoz (quien tuvo a su cargo el rodaje de Gilda, no me arrepiento de este amor) decidió llevar a la pantalla grande la controvertida vida del cuartetero cordobés.

El filme, que se estrena el jueves 4 y tuvo el aval de Ramiro Bueno, el hijo de "El Potro", ya había despertado polémica días atrás porque varios familiares se enojaron por el tratamiento de la historia, que ahonda en las adicciones del cantante y en su frenética vida sexual.

El protagonista de El Potro, lo mejor del amor, Rodrigo Romero, tiene 29 años y un pasado como albañil. No había actuado ni cantado antes del rodaje y tuvo un entrenamiento intenso para el rol más importante. Los productores lo eligieron entre 500 postulantes dado su gran parecido con el cantante.

Con sutiles mensajes 2.0, el hermano menor del músico fallecido, Ulises Bueno (33), así como su madre Betty Olave (70), y hasta dos de sus primas, Romina y Magui Olave, se refirieron al tema.

"Habiendo visto la película, no emitiré opinión o comentario, ni realizaré declaraciones de ninguna índole. Agradezco a todos por el interés y reitero el pedido de respeto por la memoria de mi hijo", expresó en un principio Beatriz, a través de un comunicado de prensa que publicó Ulises en su cuenta de Instagram.

Hubo más: Ulises compartió en otro posteo un collage de un caballito de madera, en cuya sombra se refleja un enorme equino, y a su lado dice: "Así cuentan la historia los que no te conocieron".

"Solo espero que no se estrene ni salga esa película bizarra sobre la vida de mi primo Rodrigo", se expresó la prima de "El Potro" en Instagram.

Luego hubo un cruce entre Carmen Barbieri y Patricia Pacheco, madre Ramiro Bueno y ex pareja del cantante. La vedette hablaba de "dinero exigido" por Pacheco para que Rodrigo viera la criatura, pero Patricia se defendió de manera tajante: "Recuerdo haberle dado a Ramiro el primer plato de comida de parte del padre recién a los 7 años. Además. yo no conocí a Rodrigo exitoso, solo tenía deudas.Siempre tuve mi relación con él en base a los sentimientos. Es ridículo eso de que lloraba por darme plata a mí. Yo ni siquiera utilizo la plata más que para subsistir. Nunca tuve una vida de ostentar nada y siempre fui igual".

Pero la mayor polémica parece explotar no tanto por el lado del desacuerdo de la familia en cómo se aborda el tema drogas y sexo, sino ante el supuesto costado violento de Rodrigo.

¿El cantante era hiperceloso? ¿No podría controlarse? ¿Usaba a las mujeres y, además, ejercía conductas repudiables? ¿Ejerció la violencia de género con Marixa Balli, como se desliza en el filme? ¿Es pura ficción?

En un tramo de la película, mientras se narra el intenso romance de Rodrigo y Marixa Balli (interpretada por Jimena Barón), el cantante tiene un comportamiento muy polémico. Sin duda se trata de un hecho grave que podría dejar al descubierto una faceta de "El Potro" que el gran público desconocía.

Recordemos que Balli y Rodrigo mantuvieron una extensa relación "sin rótulos", por momentos en épocas en las que él estaba en pareja. Eso también está reflejado en la historia de Lorena Muñoz.

Balli aún no se refirió al tema de la posible violencia de género, aunque ya opinó en líneas generales sobre la película en una entrevista en Intrusos(América): “Fui sola a verla el viernes y la verdad es que no me siento para nada reflejada, identificada. Si me preguntás qué veo, yo veo a un muchacho que contrata a una chica para un video, a la que la tratan como si fuera nada. En ese momento, yo era la cara del momento. Y ni bien me meten en el ascensor es ‘hola, ¿qué tal?’ y ‘tun, tun, tun’. No hay un diálogo". Y remató con una controvertida frase: "Voy a decir una palabra terrible, soy la trola de la película".

Antes de estrenado, el filme ya está abriendo varios debates.

