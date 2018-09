Esta tarde se entregaron los premios del reconocido festival de cine de San Sebastián . La película argentina Rojo, dirigida por Benjamín Naishtat se llevó tres galardones, consagrándose como una de las grandes vencedoras del año.

El film argentino se alzó con los galardones a la mejor dirección, al mejor actor y a la mejor fotografía. Famili sumergida, de la actriz y directora argentina María Alché ganó el Premio Horizontes.

A la hora de recibir su premio, Naishtat se refirió a la situación que vive la industria cinematográfica y se mostró muy crítico con respecto a las políticas culturales del Gobierno. "Estoy muy nervioso. Tengo que compartir este premio con mis compañeros de trabajo, los técnicos, el elenco, los productores, que me permitieron estar hoy acá. Escuchaba los discursos y sentía que el mundo va un poco mal; sino, deberíamos estar celebrando y ya. Seguramente mañana los diarios dirán que Rojo ganó premios y que el cine va bien, pero no es así. Hace algunas semanas el ministerio de cultura fue degradado a secretaría. La cultura dignifica, es parte de la dignidad de un pueblo y la dignidad no se negocia", expresó.

Todos los ganadores

Concha de Oro: Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta (España)

Premio especial del Jurado: Alpha, de Brillante Mendoza (Filipinas)

Premio Mejor dirección: Benjamín Naishtat, por Rojo (Argentina)

Premio Mejor Actriz: Pia Tjelta, Blind Spot (Noruega)

Premio Mejor Actor: Darío Grandinetti, por Rojo (Argentina)

Premio Mejor Fotografía: Pedro Sotero por Rojo (Argentina)

Premio al Mejor Guión: Iciar Bollain y Louis Garrel por Yuli (España)

Premio Nuevos Directores: Jesus de Hiroshi Okuyama (Japón)

Premio Horizontes: Familia sumergida, de María Alché (Argentina)

Premio Otra Mirada: The Third Wife (Vietnam)

Premio Cooperación Española: Los silencios, de Beatriz Seigner (Brasil)