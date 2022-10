Por Leonardo Muro

Muchas veces para conocer algo nuevo es necesario hacer un poco de revisionismo para tomar real dimensión a lo que nos enfrentamos y saber si lo que prometieron se condice con lo que nos terminaron vendiendo.

En 1976, Per Gessle forma en Suecia el grupo Gyllene Tider, banda que se disolvió recién en 2019. En 1983 Gessle le insistió a la cantante Marie Fredriksson, quien acababa de quedar sin banda, para que lanzara su carrera solista. Finamente ella lo hizo y publicó un disco que la posicionó como una artista destacada en Suecia. En 1984, Gyllene Tider lanza su disco “Heartland” con Marie en los coros, y de esa producción se tomaron 6 canciones que fueron incluidas en un mini-LP editado en Estados Unidos bajo el título “The Heartland Café” y el nombre del grupo fue cambiado por el de Roxette.

En 1986 Gyllene Tider se había tomado una pausa, Gessle y Fredriksson venían de haber editado nuevos discos solistas y el director general de EMI Suecia, Rolf Nygren, les propone grabar una canción como dúo. Traducen al inglés “Svarta Glas” y la bautizan “Neverending Love”, la canción anduvo tan bien que fue Top Ten en su país natal y vendió más de 50.000 copias. Para ello usaron el nombre con el que Gyllene Tider se presentó es Estados Unidos. Allí nació Roxette tal como los conoció el mundo.

Por estos lares descubrimos a Roxette en 1988 de la mano del inmortal “The Look”, incluido en el disco “Look Sharp!”. En San Juan fue de la mano de Gustavo Salgado, por entonces responsable de la programación en la legendaria Colón FM, que descubrimos las versiones originales y extendidas de esta canción y de la seguidilla de hits que tuvo el mismo álbum tales como “Dressed For Success”, “Dangerous” y “Listen To Your Heart”, como caballitos de batalla. Luego, el mismo Salgado, en tiempos analógicos, sin computadoras ni internet nos hizo escuchar del álbum debut del dúo, “Pearls Of Passion” (1986), sus éxitos “I Call Your Name” y “Neverending Love”.

Eran tiempos de descubrir las mieles del estrellato para Per Gessle y Marie Fredriksson. Tras su participación en la banda sonora del film “Pretty Woman” con “It Must Have Been Love”, originalmente incluida en “Pearls Of Passion”, redoblaron la apuesta con “Joyride” (1991), el álbum que incluía la canción del mismo nombre más “Hotblooded”, “Fading Like A Flower”, “Spending My Time”, “The Big L.”, “Church Of Your Heart” y entre otras había una nueva versión de “Soul Deep”, publicada originalmente en el debut del dúo.

Tras la muerte de Marie Fredriksson en 2019, Per Gessle regresa con el nombre PG Roxette, y para dejar en claro que no es un trabajo solista convocó a quien fue el productor durante toda la carrera de la banda, Clarence Öfwerman, junto a la banda clásica del grupo. Las grabaciones comenzaron en mayo de 2020 y continuaron. Intertanto, le ofrecieron participar en “The Metallica Blacklist” (2021), el álbum homenaje donde 53 artistas reversionas las canciones del disco “Metallica” (1991), también conocido como “The Black Album”, a 30 años de su lanzamiento. Allí PG Roxette aportó una olvidable versión de “Nothing Else Matters” junto a Helena Josefsson y Dea Norberg.

Si el Roxette original que todos conocimos tenía una voz femenina, ¿quién reemplaza esa parte importantísima en esta nueva etapa? Dice Per Gessle: “Para mí, siempre ha sido muy claro que Marie es imposible de reemplazar, así que la idea era usar diferentes cantantes a lo largo del álbum. Cuando grabamos nuestra versión de ‘Nothing Else Matters’, Helena y Dea hacían una combinación tan espectacular que decidí ir con ellas hasta el final. Cuando sus voces se mezclan, es casi como si crearan una tercera persona. Es un sonido fabuloso. Y si las dejás improvisar por su cuenta, crean toda una paleta de magníficas tomas vocales con las que podés jugar. Y eso, junto con mi voz, se convirtió en una parte integral del sonido del nuevo álbum”.

Para este nuevo disco, Gessle se propuso regresar a los orígenes de Roxette, quería volver a las melodías que los llevaron a la fama, y para ello rescató del sótano los viejos sintetizadores que lo acompañaron a finales de los 80s y comienzos de los 90s, los desempolvó, arregló un par de teclas que estaban atascadas y ya tenía listos aquellos sintetizadores Jupiter 6, Jupiter 8 y Prophet 5 que le aportan al disco el sonido retro.

“En 2019 recibí una oferta para escribir una canción para una escena de la película ‘Top Gun: Maverick’. El resultado fue ‘Walking On Air’, pero la escena fue eliminada de la película y nunca más volví a saber de ellos. Así que lo mantuve, comencé a escribir más canciones en la misma línea y, de repente, ‘Walking On Air’ se convirtió en el punto de partida de lo que sería el nuevo álbum de PG Roxette”. “Walking On Air” no solo fue el segundo adelanto, es también la canción con la que abre el nuevo disco.

La gacetilla de prensa indicaba que “Pop-Up Dynamo!” mezcla la actitud clásica de “Look Sharp!” y “Joyride” con un sonido más actualizado, una apreciación demasiado pretenciosa para lo que se deja escuchar los primeros minutos. La intro de “Me And You And Everything In Between” suena más a Ace Of Base que a una canción de Roxette, a esto se suma que Helena Josefsson y Dea Norberg hacen bien su trabajo y no podemos exigirles que sean Marie, pero tampoco podemos evitar extrañar la voz de Fredriksson en las canciones.

“Headphones On” no podría haber integrado “Look Sharp!” o “Joyride” ni en sueños, pero bien podría haber sido parte de las últimas producciones de Roxette con Marie. Dice Gessle: “Los solos de guitarra pueden no ser lo mejor del universo en este momento, pero si mirás hacia atrás los buenos tiempos de Roxette, debes tener al menos un solo de guitarra devastador en el álbum. Así que le dimos libertad a Jonas en ‘Headphones On’. No entiendo cómo lo hace, pero cada vez que empieza a tocar, sucede algo mágico”. Acordemos que el solo no está mal pero tampoco estamos hablando de Mollo, Pappo, Lebón, Clapton o Hendrix.

“You Hurt The One You Love The Most" fue escrita en Amsterdam con Giorgio Tuinfort, quien ha colaboró oportunamente con artistas de la talla de Michael Jackson, Gwen Stefani, Lady Gaga y Whitney Houston, entre muchas otras superestrellas. Recuerda Per: “Habíamos trabajado juntos con David Guetta y mi proyecto Mono Mind, y ahora estábamos en un estudio cuando Giorgio se sentó junto al piano y dijo: ‘¿No deberíamos escribir juntos un nuevo 'Listen To Your Heart?, ¡Por supuesto!', dije, y 30 minutos después teníamos 'You Hurt The One You Love The Most’”. La canción es hasta ahora lo más parecido a aquel Roxette, y hasta podemos escuchar a Marie Fredriksson en las voces de Helena Josefsson y Dea Norberg. “Watch Me Come Undone” es demasiado liviana y lo que nos lleva al pasado de la banda es más el trabajo de Helena y Dea que la canción en sí.

Comienza “The Craziest Thing” y dan ganas de reclamar “devuélvanme la entrada que me quiero ir”. Hay una ausencia de instrumentos tradicionales en este disco y en esta pista queda mucho más en evidencia. Si me hubieran dicho que es una canción que compuso Pet Shop Boys durante la época de “Left To My Own Devices” (1988), que descartaron en su momento y C&C Music Factory la produjo para ser cantada por Per Gessle, juro que lo habría creído sin dudar un segundo. La canción divierte, pero no es ni por asomo lo que nos prometió la gacetilla.

En “Debris” vuelven a sonar ecos del pasado, bastante diluidos, por cierto, pero allí hay algo. “The Loneliest Girl In The World” fue el primer sencillo adelanto y una de las canciones que más se aproxima a lo que fue Roxette alguna vez. Volvemos al mundo de las baladas con “Jezabel”, una hermosa canción que nunca termina de explotar. Lo mismo que pasa en “My Chosen One”, una canción que melódicamente nos transporta a “(Do You Get) Excited?” (1991), pero esperamos el momento en que la canción explote y arrase, pero eso nunca sucede. Esta es la única canción donde no participan Helena y Dea, aquí Gessle invitó la cantante sueca Lotta Lindgren, conocida como LÉON: “Escuché una canción maravillosa en la radio, con una cantante que me recordó un poco a Tanita Tikaram, a quien amaba en los años 80. Nunca había oído hablar de LÉON, pero le pregunté si quería cantar en el nuevo álbum, lo cual hizo. Creo que el resultado fue espectacular, y ‘My Chosen One’ es uno de mis favoritos del álbum”.

El cierre es para el olvido con “Walk Right In”, que nos obliga a preguntar: ¿Estuvo escuchando “I Feel Love” (1977) de Donna Summer cuando hizo esta canción? ¿Era necesario cerrar el disco con esto? ¿Era necesaria incluirla?

Gessle hizo muy bien en cambiar el nombre por el de PG Roxette porque de lo contrario hubiera sido humillar la memoria de Marie Fredriksson. Hay que reconocer también que esperábamos encontrar acá algo imposible porque Marie murió hace 3 años. También hay que reconocer que es injusto pedir a los músicos que estén todo el tiempo a la altura de su mejor momento, de sus mejores éxitos. Pero si me prometés algo parecido a “Look Sharp!” y ”Joyride”, cumplilo, sino evitá mencionar esos discos que no solo fueron el mejor momento de la banda sino que sonaba a “banda” algo que acá no sucede.

¿Las canciones son malas? No, y sería injusto decir que no hay algo del viejo Roxette sonando en el disco, pero solo algo, y definitivamente no es lo mismo. Tampoco podemos considerarlo como un trabajo solista de Per Gessle porque claramente no lo es.

“Pop-Up Dynamo!” queda a mitad de camino, suena como si fuera una buena demo de Roxette, ahora esperamos que algún día llegue el disco terminado.