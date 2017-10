En diciembre, Luciana Salazar cumplirá el deseo de convertirse en madre. La vedette disfruta de su presente mientras se prepara para la llegada de Matilda, la niña que llegará a su vida a través de un tratamiento de vientre subrogado. Sin embargo, en una nota radial contó una experiencia traumática del pasado que la preparó para esta nueva etapa en su vida.

"Hace años que quiero ser mamá y es vox populi. También había congelado óvulos pero ya era demasiado. Y cuando a una mujer ya le pasa eso, uno no puede reprimírselo porque estás sufriendo y no me parecía que eso fuera bueno...", dijo Luli en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi en La Once Diez.

Y luego, la modelo confesó una dolorosa experiencia por la cual atravesó por su deseo de ser madre: "Porque ya ver un bebé y llorar, en el sentido de añorarlo, ya era mucho. Yo sufrí mucho por este tema. Cada uno tiene una cruz en su vida y para mí fue esta. Dios quiera que dentro de poco tenga un final feliz...".

De todas maneras, Luciana dejó ir el dolor y, mientras espera la llegada de Matilda, que está prevista para diciembre, se mostró positiva: "Creo que todo ese dolor, cuando vea a mi bebé, voy a decir que no fue en vano. Lo voy a vivir con una emoción importante".

En el marco de la charla con Dlugi, Salazar también recordó cómo fue su adolescencia y el bullying que recibió en aquella etapa: "Siempre recibí mucho bullying, en el colegio, después por mi aspecto, me pegaban chicle en la cabeza, iba a fiestas que me invitaban y me dejaban chicles en el pelo, me amenazaban". Aunque, luego aclaró: “Ahora soy grande, aprendí a perdonar. Siempre generaba que la gente hable por abajo y me acostumbré”.

Por último, y ante la consulta de Catalina sobre si volvería a estar con Redrado, Luciana destacó: "Yo no soy bruja. No puedo decir 'no voy a estar nunca más' ni con él, ni con nadie. Hoy tengo puesta mi cabeza enfocada en mi gordita y en qué mis familia y seres queridos estén bien. Hoy no estoy pensando en si volvería con alguien. Puedo decir que estoy abierta al amor sea con alguien o con Martín. Estoy abierta a que la vida me sorprenda".