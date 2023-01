"Para la gente de Argentina, después del Campeonato del mundo esto es una gran alegría', dijo Ricardo Darín, el protagonista, cuando recibió -junto al director Santiago Mitre- el Globo de Oro a Argentina 1985 como Mejor Película de habla no inglesa. Y aunque con menos festejos que el mundial de fútbol, hubo celebración. No era para menos, ya que este premio es un importante reconocimiento al cine nacional, que además abona el camino de cara al Oscar (ver aparte). En eso coinciden Bruno Segovia, Cinthia Luna, Cristian Rubia, Emanuel Morte y Juan Carlos Reta, realizadores cinematográficos y productores audiovisuales de la provincia que, en diálogo con DIARIO DE CUYO, estuvieron de acuerdo -con más o menos reservas y amor- en que es un galardón que tiene en cuenta el tema que aborda, cómo lo hace y los que recursos que usa.



"El triunfo de la película se debe a la capacidad de sus creadores para sintetizar un evento histórico muy complejo, así las audiencias a nivel global podrán entenderlo sin conocer demasiado el contexto. Además, las escenas del juicio (que son casi un 70% de la película) están cargadas de emoción', opinó Segovia, para quien "la ambientación de la época, la estética, la música y el resto de los aspectos técnicos están impecables'. "Argentina 1985 es una película necesaria. Santiago Mitre nos tiene acostumbrados a películas con diferentes conflictos morales y/o sociales pero esta vez fue un paso más allá y nos presenta una obra cuyo conflicto involucra a todo un país. La narrativa y la estética implementada hacen que sea fácil de apreciar por un público extremadamente amplio, algo que particularmente agradezco ya que una mirada tan rica sobre hechos tan sensibles para nuestro país no podía quedar en la retina de solo un puñado de espectadores especializados', confluyó Morte. En el mismo camino opinó Luna, que también subrayó "una mirada profunda de parte de su director y una historia única que nos lleva a emocionarnos y a no olvidarnos nunca de esa parte de la historia de nuestro país'.



Las interpretaciones de Darín y Lanzani, especialmente, son otro fuerte de la película, a juicio de los profesionales. "Gigantes', fue la palabra que utilizó Bruno para describirlas. "Impresionantes', las calificó Cinthia. "No se pueden dejar pasar las importantes actuaciones con solo algunos actores de renombre, que son sinónimo de éxito', apuntó Rubia, que se explayó un poco más en la técnica. "Esta película llegó muy bien al público en salas y la plataformas aprovechando todas las herramientas del cine clásico y trayéndolas a un cine contemporáneo y novedoso. Utilizando al máximo cada condimento cinematográfico y llamando la atención. Por ejemplo, desde el guión con una estructura clásica conocida como el ""camino del héroe'' o lo sonoro de involucrar al espectador en una época histórica desde pequeños sonidos o la música, antes de visualizar la primera escena', marcó.



En líneas generales en sintonía con sus pares, pero yendo un poco más al hueso en cuanto a cómo encajan la película de Mitre y el espíritu de estos galardones, se expresó Reta. "Así como una película nunca es solamente una película, un premio nunca es solamente un premio. Todos sabemos que en la entrega de los premios, sobre todo del Oscar, que ahora aparece en el horizonte tras esta clasificación a finales, no suelen primar consideraciones artísticas, sino la necesidad de sentar una posición según la situación histórica general, social y sobre todo la corrección política que es tan cara a los sentimientos de Hollywood, sobre todo con las producciones del resto del mundo, que parece ser un telón de fondo exótico o de color para sus producciones', dijo. Y profundizó: "Argentina 1985 es una buena película "de juicios", ese género tan hollywoodense que, como todo género, tiene sus propias reglas y convenciones, donde el juicio es una excusa, una puesta en escena donde se muestra algo sobre los implicados, algo sobre ellos o sobre la naturaleza humana que está oculto a primera vista y se devela en el transcurso del juicio. Creo que esto último no sucede acá, ya todos sabemos lo que se cuenta (que en términos narrativos y técnicos se hace muy bien), ya todos conocemos a los acusados, sus crímenes y no hay ángulos nuevos en la historia, salvo la incipiente vida familiar del protagonista. Y ya todos sabíamos también -opinó- que es un producto ""premiable'', para mí impecable, sólido, muy profesional, pero sólo eso'.

En carrera

El film de Santiago Mitre sobre el juicio a las Juntas militares -protagonizado por Darín y Lanzani- fue el único de Latinoamérica en Mejor película extranjera de los Golden Globes. Compitió contra RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur). El premio que se suma a los de Venecia y San Sebastián, entre otros, aumenta sus chances de quedar nominado a los Oscar (se sabrá el 24 de enero); carrera en la que también influirá su suerte en los Critics Choice Awards (el 15 de enero).



Protagonistas, director y productores estuvieron en la ceremonia. "Tengo el gran privilegio de estar junto al gran actor Ricardo Darín. Les dedico este premio a todos los que lucharon por la democracia', dijo Mitre. "Estoy muy orgulloso de este galardón', agregó Darín antes de vincular esta "alegría' al triunfo de la selección en Qatar.

PROTAGONISTAS

Bruno Segovia

Es importante que películas como ésta tengan tanta repercusión, no solo porque son una gran lección de historia, sino porque impulsa a la misma industria a seguir mejorando. Es de suma importancia para hacer nuestro cine más visible, ya que estamos hablando de una de las ceremonias más esperadas del año en el ámbito del cine.

Juan Carlos Reta

La importancia del premio reside sobre todo en la oportunidad de inserción que brinda a la industria audiovisual argentina, obviamente es una vidriera de lujo, una puerta grande ya abierta anteriormente por La historia oficial y El secreto de sus ojos, justamente dos películas con las cuales comparte temáticas y universos.

Cinthia Luna

Este reconocimiento es importantísimo, no solo porque deja en lo más alto a la industria nacional y la visibiliza internacionalmente, sino que valida la importancia del apoyo y desarrollo de la cinematografía argentina. Con una historia y un elenco impecable, es un orgullo, no solo para nuestro país sino para toda Latinoamérica.

Emanuel Morte

Este premio va mucho más allá de lo narrado. Si no estuviese fundada en hechos reales probablemente habría ganado igual ya que el jurado no está comprometido con nuestra historia. Significa que hay un cine argentino en auge, con gran reconocimiento mundial y capaz de conmover a individuos de cualquier otra cultura.





Cristian Rubia

Este premio al cine argentino es un reconocimiento a los trabajadores audiovisuales, a los importantes avances y al futuro mirando la adaptación a nuevas tecnologías y públicos. Es bueno remarcar que el cine argentino es de prestigio internacional que muchas veces no es valorado por las autoridades y espectadores del propio país.