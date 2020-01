El cuerpo principal de Revelaciones Danza: Mariano Hernández, Karen del Rosario Aguirre, Marianela Fiol, Noelia Villarreal, María Florencia Tejada, Javier Conejero, Julieta Segura, Gonzalo Santander, Celina Lloveras y Micaela Pizarro. Ana Paula Yela y Roxana Alcober (ausentes en la foto

De la misma forma que pregona el lema de la edición 2020 de la Fiesta Nacional del Sol, hubo varias modificaciones en las propuestas artísticas que permitieron abonar el terreno para que la fiesta propiamente dicha "evolucione" y vaya transformándose. Una de ellas es el ciclo Revelaciones, y bajo esta premisa es que se concretó en la modalidad danza algunos cambios sustanciales: deja de ser un certamen competitivo para ser "participativo", es decir que los bailarines que representen a su lugar de origen no disputarán premios. Además, habrá un elenco principal y, por primera vez, se dispondrá de un escenario especialmente dedicado a esta área artística en el predio de la máxima celebración local.



Si bien la instancia inicial implicó una selección preliminar (en el que auditaron unos 500 inscriptos) para constituir los grupos departamentales, se acudió a los talleres de movimiento y composición coreográfica que se brindaron en cada distrito, en 2019. La manera adoptada fue para facilitar la gestión de los mismos y para que haya una paridad en número, ya que cada cuerpo tendrá de 8 a 12 integrantes (en total serán 240); pero por otro lado, la idea fue que los elencos no compitan entre sí por un premio económico. Además, habrá un seguimiento y continuidad posterior a la FNS, en la formación del resto de los bailarines.



Respecto a la elección de un espacio exclusivo para Revelaciones Danza por fuera del escenario mayor, fuentes internas del Ministerio de Turismo y Cultura argumentaron que servirá para el propósito de generar mayor comodidad a los bailarines, ya que contarán un lugar preparado técnicamente para tal fin, lo que evita que se originen inconvenientes con otros números musicales durante el montaje de las puestas. Lo llamativo es que los cuerpos de baile no solo mostrarán sus coreografías, también motivarán al público a interactuar e improvisar con ellos. El escenario tendrá una elevación de 0,50 cm del suelo, con rampas de acceso, con el fin de que habilitar un contacto fluido con los espectadores. La idea -sostienen- es que la danza sea una experiencia natural y compartida con todos los visitantes.



Con un calendario ajustado y varios objetivos por cumplir a partir de esta semana una gran maquinaria se pondrá en marcha. Participarán los 19 cuerpos de baile (uno por cada departamento) más un elenco central que representará a su vez a toda la provincia. En cada fecha de la Fiesta -que se desarrollará desde el martes 25 al viernes 28 de febrero- actuarán cinco elencos departamentales, y en una, cuatro; mientras que el elenco estable realizará durante todas estas noches las aperturas y las intervenciones.



Cada elenco, tiene como objetivo -mediante la creación colectiva- representar cómo ha sido la evolución cultural de su comunidad, a través de la fusión de estilos, desde las formas clásicas, tradicionales o estilizadas del folklore, pasando por todos los componentes que tiene la danza contemporánea hasta la incorporación de los ritmos urbanos (hip hop y otros). Este nuevo formato, tuvo el visto bueno entre los bailarines. Para el coreógrafo Nicolás Altamirano, uno de los directores a cargo de los elencos (junto a Javier Riveros, Natalia Luna y Julia De Nardi), el hecho de no estar en el escenario mayor no les restará valor: "Creo que los chicos podrán mostrar algo más sólido y no serán relleno de otro espectáculo. Tendrá un efecto positivo". Y por el carácter participativo y no competitivo que quieren darle al ciclo, el artista de ritmos urbanos expresó: "Los propios bailarines de los departamentos nos contaron que no fueron respetados y tenían muchos conflictos el año pasado. Escuchamos todos los reclamos y propusimos algo diferente. Antes se entregaban premios en efectivo a los tres primeros puestos. Algunos grupos recibían ayuda económica de los municipios, pero otros no tenían ningún recurso y estaban muy limitados. Era una competencia muy insalubre y generaba malestar. Ahora, las condiciones son iguales para todos".





Para agendar



Las actuaciones. Martes 25/02: Angaco, San Martín, Albardón, Pocito, Rawson. Miércoles 26/02: Sarmiento, Ullum, Zonda, Capital y Rivadavia. Jueves 27/02: Calingasta, Santa Lucía, Caucete, 25 de Mayo y 9 de Julio. Viernes 28/02: Chimbas, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal. Cada elenco tendrá hasta 12 minutos para exponer sus cuadros. El elenco principal tendrá actuaciones todas las fechas de la FNS. Además, cada sábado de febrero, hará presentaciones en el Espacio Shopping San Juan a las 21, junto a los artistas de Revelaciones Música.

ELLOS OPINAN





Javier Riveros

Folklore



"Los chicos tendrán mucha libertad de trabajo, así que nos resultará una experiencia interesante, porque serán los propios jóvenes quienes expresen su visión acerca del lugar donde viven".



Julia De Nardi

Contemporáneo

"La danza es lo que moverá al elenco y legitimará 19 realidades muy diferentes entre sí. Ellos (los bailarines) son fuertes técnicamente. Confiamos que en la diversidad, está lo más interesante".





Natalia Luna

Folklore

"Vincularse y compartir los conocimientos ayuda a trabajar en conjunto y no tener una suma de individualidades. Nuestro mayor desafío será que, en poco tiempo, habrá que aprender del otro".





Nicolás Altamirano

Ritmos urbanos