Baila desde los 5 años y desde hace 9 que trabaja con la Compañía Argentina, bajo la dirección de Ángel Carabajal. De esa manera Antí Recabarren (foto), llegó a formar parte de Somos bien argentinos, el espectáculo que el lunes fue destacado con tres premios Estrella de mar como mejor music hall, producción (José Alzúa) y revelación, por el cantante Julián Burgos.



"Es un mimito al alma... un premio por lo que hacemos", compartió la bailarina con DIARIO DE CUYO, expectante por volver al escenario tras la premiación y ver cómo los recibe el público cuando ahora ostentan esos importantes galardones de la temporada.



"Sentí alegría porque mi trabajo está bien hecho y una emoción muy grande... un poco de ansiedad, era un conjunto de emociones encontradas" contó la sanjuanina que asistió a la gala en el Sheraton y subió al escenario con el resto del equipo para recibir la distinción del espectáculo que lleva al folclore a otro nivel, en el que Florencia de la V baila y Miguel Ángel Cherutti canta zamba.



"Teníamos muchos nervios por las nominaciones, pero teníamos fe porque es una buena obra y se merece todo lo lindo que nos pasa", expresó la joven, que para la alfombra roja lució un vestido de la diseñadora Kelly Colombo, con maquillaje de Agustina Morente.



Antí es una de las cinco bailarinas del elenco y conoce la obra desde el principio. Cuando Carabajal la convocó en diciembre, no dudó en dejar su trabajo en Córdoba y subirse al proyecto teatral en La Feliz.



"Es una temporada muy linda, espectacular, tanto para el espectáculo como personalmente; la obra está muy bien encaminada, tenemos sala llena, la interacción tanto con los famosos como los bailarines es excelente, estamos todos al mismo nivel, no hay diferencias, eso es lo mejor que puede pasar en el teatro", sostuvo la bailarina, que además destacó las cualidades del show que integra.



Tanto glamour no ciegan a esta joven sanjuanina de 28 años, que hace 10 años vive fuera de San Juan para desarrollar su carrera. "Nunca fui cholula, igual con Ángel -el director de la compañía- siempre hablamos de cuidar eso con las figuras, para no incomodarlos. Con Flor de la V había mucho respeto al principio, de hecho lo sigue habiendo, pero es una compañera más. Igual Cherutti, siempre no está alentando, también Julián o Gabo, son compañeros. Ni ellos ni nosotros hacemos la diferencia. Cuando alguna vez dijimos 'bueno, ellos son las estrellas', nos dijeron 'no, vamos todos juntos'. Hemos compartido fiestas, casa, familia, es una convivencia familiar muy grande".

Grupo. El elenco completo, tras el premio.

Antí tiene durante la obra un momento destacado, cuando baila con el conocido bailarín Gabo Uzandivaras, con quien comparte una chacarera.



"Me siento súper contenta, feliz, completa, me siento yo. Esto es lo que amo, es a lo que me he dedicado toda mi vida y para eso me perfeccioné. De a poco se van cumpliendo algunas metas y sueños que uno se pone al comenzar... es increíble", compartió la bailarina sobre su presente, que podría continuar en la misma compañía el resto del año y quizás hasta regresar el verano próximo a Mar del Plata con otro espectáculo.



La obra



Somos bien argentinos está en el Teatro Corrientes de Mar del Plata de martes a domingos; estrenaron el 17 de diciembre y continuará hasta fines de marzo. Las figuras del show son Florencia de la V, Miguel Ángel Cherutti, junto a Julian Burgos, Gabo Uzandivaras, Becky Vazquez, Mariquena del Prado y Yazmin Corti, junto a un cuerpo de danza integrado por 15 bailarines.