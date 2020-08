Antonio Birabent parece aprovechar bien el tiempo en cuarentena. Acaba de publicar El interior del volcán, su nuevo álbum; lanzó el single Mente corazón, inspirado en la pandemia y trabaja en cinco discos distintos a la vez, uno de ellos junto a su padre, el legendario Moris.



En una charla con DIARIO DE CUYO, el cantante, compositor y actor, se define como "muy casero", asegura que "la preocupación excesiva" por la pandemia es contraproducente y admite que últimamente escucha música clásica porque está en la "búsqueda de una paz sonora".



El nuevo convocado por Mozarteum San Juan para su ciclo de entrevistas radiales de mañana (a las 12.30 por Radio Concepto e Instagram), no recuerda cuándo actuó por última vez aquí, pero aseguró que conoce muy bien la ciudad y varios sitios turísticos, porque vino de paseo hace unos años. Además manifestó su admiración por Domingo F. Sarmiento.





-Presentaste El interior del volcán por streaming, ¿cómo fue la experiencia?

Fue una experiencia ambivalente, por un lado fue bueno probarlo. Es extraño, seguramente si la situación lo demanda lo volveré a hacer, pero prefiero tocar en vivo. Falta tanto... entiendo su función (la del streaming) pero no me gustaría que ese fuera el futuro de mi comunicación con el público.





-El nuevo disco fue escrito antes de la pandemia, ¿sentís que igual tiene que ver con esta época?

-Sí, pero involuntariamente, porque fue un disco que empecé el año pasado, que estaba todo escrito, todo grabado, en realidad en marzo-abril lo terminé, bien podría ser un símbolo de esta época, pero en realidad fue un anticipo no buscado.



Pero sí habla de la vida interior y de lo que produce vivir en este caso en un interior de un volcán de amor, de energía, de amistad, en ese sentido puede tener que ver con esta época, pero fue escrito antes. Salvo Mente Corazón, que está escrito palabra por palabra, nota por nota influenciado por este momento.





-Habla de los balcones, ¿un símbolo porteño o de las grandes ciudades?

-Para una ciudad tan grande y tan monstruosa como esta, la situación que vivimos nos lleva a tener una vida aún menos natural. En ciudades como San Juan, la naturaleza se percibe al alcance de la mano, cosa que en Buenos Aires no sucede, entonces aquí se produce lo que yo llamo como "la barbarie de la civilización". Siempre pienso que si Sarmiento viviera se daría cuenta, no se si lo reconocería, que su frase no va más. Que su frase, en parte, no se ha cumplido, porque la ciudad que para él era símbolo de la civilización se ha convertido en la barbarie, seguramente que un tipo tan sabio y perspicaz encontraría una forma de explicarlo, pero a priori se sorprendería.





-¿Es uno de los próceres que te atrae?

-No me gusta la palabra prócer. Es un mal argentino la idea del prócer. Habría que ser menos formales, muy pomposos, el prócer... la Patria... ¿por qué no nos tratamos mejor, en lugar de hablar tanto de la Patria? Entiendo el término "prócer" pero fueron seres humanos, iban al baño, a veces tenían mal olor, se equivocaban y tenían malos pensamientos.





-Y Sarmiento, ¿entonces?

-A Sarmiento me cuesta no quererlo. Mi abuelo, Mauricio Birabent, que era de Chivilcoy, escribió un libro que se llama "Chivilcoy, el pueblo de Sarmiento" porque decía que cuando Sarmiento conoció el lugar dijo "que en la Argentina hacían falta 100 Chivilcoys". Entonces hay algo familiar que me une a él. Hace dos meses releí una vez más Facundo y creo que Sarmiento es uno de los mejores escritores argentinos, pero no de los históricos, sino el mejor escritor de todo.





-Como actor ¿qué te parece la queja de que no se esté haciendo ficción?

-Me parece digno, válido e ingenuo. Porque la televisión no es una obra de caridad, los que la manejan hacen lo que les da más plata y en este momento deben pensar que se gana más plata con otra cosa. Me gustaría que hubiera más lugares para que los actores pudiéramos actuar, pero entiendo cuál es el motivo.

EL DATO