Santiago Chano Moreno Charpentier (40) y Natalie Pérez (35) estarían comenzando una relación. Por lo menos así lo confirmó este viernes Maite Peñóñori (30) en Los ángeles de la mañana.

La primicia se dio en medio del ya clásico juego enigmático que la periodista suele realizar a través de pistas que le da a sus compañeras para que estas adivinen ante las cámaras los nuevos romances del medio.

"A ella hace poco la vincularon con otro famoso", informó Ángel de Brito (45) antes de que su panelista diera a conocer la identidad de los tortolitos. Los dichos del periodista hacían referencia a Nicolás Occhiato (28), quien días atrás fue relacionado a la actriz y ella salió a desmentirlo.

"Chano y Natalie Pérez están saliendo. Se empezaron a escribir cuando él estaba internado. Cruzaron muchos mensajes y pegaron mucha onda", aseguró la panelista de LAM después de varios intentos fallidos de sus compañeras por acertar los nombres de los artistas.

"Me dicen que él está muerto de amor por ella, enamoradísimo. Se siguen en las redes. En las fotos, él le clava el corazón", agregó Maite con una sonrisa en su rostro. "Yo no lo puedo creer... es el romance menos pensado", opinó una sorprendida Yanina Latorre (52).

"Arrancaron a conocerse y se ven mucho en la casa de ella. Natalie ya lo contó en su familia. Están muy enganchados. Por eso, esta última vez que la relacionaron con otra persona ella salió y dijo 'estoy con otro chico' y lo publicó", recordó la angelita en referencia a Occhiato, el ex novio de Flor Vigna (27), quien ahora está en pareja con Luciano Castro (46).

Vale aclarar que días atrás, Natalie se presentó en el Hipódromo de Palermo y uno de los artistas invitados a su recital fue Bambi, el hermano menor de Chano y ex miembro de Tan Biónica, con quien la intérprete realizó un tema a dúo, ZZZ.

De hecho, en una de las fotos que ella subió a su cuenta de Instagram de ese concierto se puede ver el "me gusta" de Chano, quien luego de recibir el alta del Sanatorio Otamendi, donde estuvo internado por el balazo que recibió en el estómago de parte de un policía en su casa de Exaltación de la Cruz, poco a poco comenzó, una vez más, a enfocarse en su carrera.

De hecho, el mes pasado, Chano volvió a subirse a los escenarios y lo hizo nada más ni nada menos que en una de sus casas musicales: el Luna Park. En detalle, el cantante, quien sigue bajo tratamiento por su adicción a las drogas, volvió a tocar con su banda en una serie de shows en los que agotó localidades.

En el primero de ellos, como era de esperarse, habló de su salud y sobre ello dijo: "Antes de cantar quiero pedirles perdón por preocuparlos, por preocupar a mi familia, a todo el mundo. Prometo que voy a cambiar, esta vez sí, en serio, amigos".

"Los que escribimos somos autobiográficos, y yo no sé si lo mejor está por venir, pero a mí me conviene pensarlo así cuando nos ponemos en víctimas pensamos que tenemos derecho a vivir para el orto", siguió.

Y en un juego de palabras con el tema que venía adelante, Claramente, agregó: "Lo importante de la canción que voy a cantar no es que Clara no me quería sino que cuando salga el sol voy a hacer mi vida".