Fue el símbolo del "macho porteño", el "matador" y "atorrante simpático". Humberto Vicente Castagna, más conocido como Cacho Castaña, falleció ayer a los 77 años como consecuencia de una deteriorada salud, en la que pesó su adicción al cigarrillo. Permanecía internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 28 de septiembre y su médico personal, el doctor Alfredo Cahe, confirmó el deceso por una infección de un virus en sus pulmones y otro en la sangre.



El intérprete y prolífico compositor nació en el barrio de Flores, el 11 de junio de 1942. En su adolescencia fue profesor de piano con tan sólo 14 años de edad y era el pianista estable de la orquesta de Radio Excelsior. Formó parte de varias orquestas de tango y a mediados de la década del '60 empezó a ganar popularidad en el legendario programa de Pipo Mancera, "Sábados circulares", en Canal 9. La aparición de Elvis Presley "me llenó la cabeza de humo" -declaró-, y fue desde entonces su modelo a seguir: sería cantante popular.



Hincha fanático de San Lorenzo, se consideró a sí mismo como baladista y tanguero. Paseó por distintos géneros y pese a que también hubo detractores que los cuestionaban como demasiado cursi y "grasa", en los años '70 fue la figura de la música ligera y alegre. Compuso unas 2.500 canciones, entre ellas está "Café La Humedad", su tango por excelencia junto a "Garganta con arena", el tributo al Polaco Goyeneche, "Para vivir un gran amor", "Septiembre del 88" y los homenajes "Tita de Buenos Aires", a Tita Merello y "La gata Varela". Hay otros temas también que hablan de la barra de amigos, el barrio, la bohemia y las noches bailables, que contenían en algunos casos letras cuestionables y hoy bajo la lupa, como la que dice en uno de los versos "si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo", el sencillo que más vendió en el '75. Producto de aquella sociedad machista, hasta se vanaglorió alguna vez de "la hazaña" de soplarle la mujer a Carlos Monzón, nada menos que Susana Giménez, historia que él mismo reveló en una entrevista: "Lo nuestro empezó cuando estábamos haciendo teatro juntos. La primera vez fue muy romántica, en la casa que ella vivía. Pero cuando llegó Monzón para su cumpleaños, el 29 de enero, tuve que salir de la casa en el baúl de un auto porque me quería matar", narró. Tiempo después se encontraron con el boxeador en un boliche. "Le dije que si me rompía la cara me la hacía de nuevo con la plata que le iba a sacar", relató. "Es que cuando estás caliente con una mina sos capaz de cualquier pelotud...", dijo. Consecuente con su forma de ser, el otrora galán afirmaba que "la monogamia no existe, es una pelotud... para mí" y que para seducir tenía sus reglas: "Hay cosas que no fallan nunca, por ejemplo, hacerte el desprotegido: eso les gusta, porque tienen alma maternal". Otro de los romances más recordados de Cacho fue el que mantuvo con Mónica Gonzaga. Estuvieron juntos cinco años, pero la relación terminó cuando la actriz se enteró que él la engañaba con su secretaria. En el 2006 se vinculó con Andrea Sblano, la hija de su mejor amigo, 37 años menor. El matrimonio duró cinco años, luego de la separación Cacho denunció que lo había desfinanciado. A sus 74 años, en 2016, se casó con Marina Rosenthal Cabrales, una psicóloga marplatense 34 años menor, que estuvo a su lado hasta últlimo momento.



Su adicción -al tabaco y a las drogas- lo llevó a largas internaciones. En una de esas ocasiones se cruzó con Sandro (sostenía que si Sandro tenía sus "nenas", él tenía sus "cachorras") y tuvieron un diálogo desopilante en la habitación: "'Largá el escabio que te vas a poner bien', le digo. Pero Sandro me contestó: '¿Sabés qué pasa? Me tienen que hacer un trasplante. Y lo que estoy necesitando es un combo: pulmones, el hígado, los vasos, el bobo'. Entonces le respondí: 'No te amargues, che, en Carrefour hay de todo. Si te llegás a morir mejor que no te cremen, porque tomaste tanto alcohol que vas a durar seis meses prendido'".



Laburante incansable, querido en el ambiente; en los últimos años volvió a ser noticia, pero por una declaración nada feliz que hizo en tono de broma durante un movil, pero que le valió repudio, escrache y suspensión de shows. Fue cuando dijo "Si la violación es inevitable, relájate y goza", por la que después pediría disculpas. También fue criticado cuando comentó que "el que mata debe morir", defendiendo la pena de muerte y que "saquen al Ejército y a los gendarmes a la calle".



Desde el 2000 vivió una suerte de regreso artístico, al que él mismo decía no encontrarle explicación. "Ha vuelto el matador", decían los titulares parafraseando uno de sus temas. Logró funciones a sala llena en el Gran Rex y el Luna Park. Ganó el Gardel y el Estrella de Mar. En la tele tuvo participaciones en Los Roldán, Por amor a vos y Buenos muchachos, una de sus últimas apariciones, compartiendo panel con Bambino Veira, Alfio Basile y Guillermo Cóppola.



Murió encarnando al típico personaje porteño, al hombre del diploma que colgaba en su casa: "Doctor Honoris Causa de la Universidad de la Calle. Con el grado de baldosa de oro". Quienes lo seguían, lo recordarán siempre como Cacho de Buenos Aires.

La última entrevista

Entre las últimas veces que Cacho vino a San Juan, memorables fueron las de 2002 y 2005, ambas en agosto. En 2005 (foto) se presentó en Hugo Espectáculos, donde desgranó un show de tango con algunos de sus clásicos y adelantos del disco que sacó al mes siguiente, "Mi Buenos Aires querida". Carismático, este emblema porteño deleitó a 900 almas que también entonaron junto a él clásicos de los '70 como Quieren matar al ladrón y Canciones son canciones. Tres años antes, "el matador" que por entonces también preparaba un nuevo disco -un homenaje a Discépolo- cantó en el Teatro Sarmiento, donde cautivó a varias generaciones de admiradoras que deliraron apenas lo vieron, manifestaciones a las que estaba más que acostumbrado y a las que respondía con sonrisas, afecto y algún chascarrillo.



Fue antes del recital que Cacho brindó su última entrevista a DIARIO DE CUYO. Simpático y canchero, el cantautor y actor que se reconoció un poco vanidoso, dejó algunas declaraciones impregnadas de su ADN.



"Yo no he cambiado, sigo siendo un mujeriego", supo decir entonces, pero no sin hacer su descargo: "Salir con mujeres lindas tuvo un precio, como todo... No fue tan fácil. Ellas no fueron tan buenas, ni yo tan malo. De cualquier manera la culpa siempre ha sido de uno", expresó, y agregó que nunca llegó a conocer del todo al género femenino. "¡Me voy a morir sin conocerlas!", sentenció entre risas el viejo zorro, galán de éxitos de aquel cine argentino como la saga "del amor" -Los éxitos del amor, La carpa del amor, La playa del amor y La discoteca del amor- donde compartió cartel -y algo más- con hermosas mujeres como Mónica Gonzaga; etapa de la que afirmó guardar los mejores recuerdos.



Respecto de sus raíces profundamente porteñas, Cacho aseguró que no podría haber nacido en otro lado. Oriundo del barrio de Flores -cuna de tangueros como Magaldi, Fresedo, Del Carril y Cadicamo- decía que su tierra tenía "magia" y "una bohemia muy linda". Y muy relacionado con esa bohemia fue el tema que eligió, consultado sobre cuál de sus más de 2 mil composiciones lo haría inmortal: "Café la humedad... Es el que más sigue vivo todavía, a pesar de los años", definió, quizás recordando "una por una las hazañas de otros tiempos".

Ellos dicen

Los restos de Cacho Castaña son despedidos desde ayer en la Legislatura porteña y el velatorio -abierto al público- continuará hoy hasta alrededor del mediodía.



"Se fue Cacho, el último poeta, la voz de Buenos Aires. Un amigo muy genial, entrañable, gracioso, divertido. Nos quedan tus tangos y miles de momentos compartidos. Cómo te voy a extrañar!!" Susana Giménez



"Cacho de mi vida. Querido amigo. Cuervo de alma. Cuanto te voy a extrañar lpm!!!!! Ese llamado de siempre, ese diálogo hermoso, esa fiesta de mis 50, esas risas, esas lágrimas emocionados en Videomatch. Te fuiste y hoy estás más presente que nunca.

Te amo y no dejo de llorar" Marcelo Tinelli



"¡Cuánto dolor por la ida de un grande! Cacho querido, porteño como pocos. Todo el honor y la gloria para un artista inigualable. Adiós amigo, te vamos a extrañar. Mis condolencias a toda su familia. QEPD" Mirtha Legrand



"Estoy impresionada. En el momento que mandaba un audio a MARINA, su mujer, murió CACHO! Gran poeta urbano. Gracias por ser tan caballero y buen amigo. Estoy desolada!" Moria Casán



"Adiós mi gran amor mi gran amigo". Mónica Gonzaga



"No hacía asado, era un buen anfitrión siempre de buen humor. Era muy gracioso, de jorobar, era un ser divino, se fue una gran poeta. Espero que salga otro como él porque ya no quedan. Siento un gran dolor". Carmen Barbieri



"A mí no me gusta andar dando notas en las puertas de los sanatorios. No voy al velorio, no... no. Me queda lo mejor, las épocas en las que no teníamos un mango, los dos juntos. La mano de él agarrándome mi mano cuando yo estaba grave. Los buenos momentos en su casa, los asaditos, esa tarde con Lerner y Palito. (...) Pero quiero explicar que está donde tiene que estar porque estaba sufriendo mucho (...) Ahora van a aparecer un montón de amigos íntimos, de recuerdos, pero nadie puso la cara cuando lo escracharon y le pegaron". Baby Etchecopar



"Por lo que estaba viviendo tengo tristeza y alivio (...) La última etapa estuvo sedado, no la pasó mal (...) Era mi amigo, mi hermano, alguien muy importante en mi vida". Coco Sily



"Estoy despidiendo a un hermano mayor que vivió a su manera y se fue rodeado de amor. Cacho la peleó hasta último momento, el corazón se le fue yendo de a poquito". Alejandro Lerner



"Es una noticia muy triste, pero también ha padecido mucho en los últimos días. Su cuerpo sufrió mucho. De alguna manera, es una liberación. Él era muy fuerte, arremetía con todo y salió de cosas que parecían imposibles (...) Tuvimos charlas muy profundas e interesantes. Al conocerlo, entendí por qué la gente lo quería tanto". Nacha Guevara



"Entiendo perfectamente la aversión que provocaron los dichos lamentables de Cacho Castaña. Pero es muy probable q vuestros abuelos dijeran o digan barbaridades anacrónicas parecidas. Festejar la muerte de un artista popular es una crueldad imbécil". Iván Noble



"¡Cacho! Sos uno de los artistas más increíbles y talentosos que tuve la suerte de conocer. Hicimos programas juntos, pasamos cumples juntos y lo mejor para mí, tener la posibilidad de verte cantar a metros de distancia y apreciar tus letras, tu voz y tu talento. ¡Te quiero, Cacho!". Marley



"Me quedo con el gran artista. Yo creo que él se arrepintió de algunos dichos. No me parecería bien quedarme con eso como escuché por ahí, hay que celebrar la vida, su talento". Germán Paoloski



"Se va un grande, es difícil volver a encontrar a un animador como él. Uno piensa en Badía, en Cacho, son íconos de la animación, la televisión y la radio. Con sus excesos no creí que iba a vivir tanto". Amelita Baltar



"Siempre fue una persona muy especial, adulador, muy querible. Lo que más recuerdo son los veranos en Mar del Plata que nos encontrábamos en las piscinas de Punta Iglesias con él y con Mónica (Gonzaga). Nunca lo vi de mal humor". Lucía Galán





"Qué pena tan Grande, chau Cacho querido". Marcelo Polino



"Cachito querido, buen viaje hermano". Federico Bal



"Lo mejor que tenía era el humor, estoy tratando de metabolizar la noticia. Estoy entrando al sanatorio en este momento. Perdón pero estoy con un nudo en la garganta". Oscar González Oro



"Despedimos al poeta. Como Sandro, fue un poeta gigante". Mariano Iúdica