No va más. Después de infinitos rumores, la China Suárez y Benjamín Vicuña decidieron terminar su romance. Así lo confirmó el actor en sus redes sociales, donde hizo un breve comunicado para que no haya especulaciones sobre qué pudo haber pasado entre ellos.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, comenzó diciendo el galán chileno.

Luego, agregó: “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña enfrentaron meses de rumores de crisis

Desde el momento en que la China Suárez y Benjamín Vicuña comenzaron su relación, tuvieron que enfrentar varios rumores y sobre todo fuertes críticas por parte del entorno de Pampita.

Según aseguraron desde “La Pavada” del diario Crónica, el cambiante carácter de la China Suárez estaría generando un cortocircuito en la relación con Benjamín Vicuña. Aunque atravesaron varios rumores de crisis en los últimos tiempos y ambos “se toman sus respiros” con viajes o momentos laborales, la convivencia diaria se vería afectada.

Además del mal rato que estaría viviendo la pareja, se suma el enorme gasto que está teniendo la remodelación de la casa que compraron en un barrio privado, para mudarse junto a la familia ensamblada que formaron. Parece ser que las cuentas están dándole dolores de cabeza a Benjamín Vicuña, ya que también está sosteniendo la cuota alimentaria de sus hijos con Pampita.

“Están construyendo una casa carísima con arquitecto renombrado en barrio cerrado, y a Vicuña las cuentas lo empiezan a molestar. Y es que debe pagar, como corresponde, a Pampita por los tres hijos que tienen en común (Bautista, Benicio y Beltrán)” afirmaron desde el medio de Crónica.

En más de una oportunidad, la China Suárez sorprendió a sus seguidores de redes sociales haciendo descargos de las “historias” que crean distintos medios sobre los rumores de crisis en su pareja. En las últimas semanas, la pareja se mostró unida celebrando el primer añito de vida de Amancio. También compartieron en redes sociales, imágenes al aire libre disfrutando al máximo de los días de sol en el comienzo de agosto, junto a su familia ensamblada.

Fuente: TN / Gente