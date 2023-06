Tras una impresionante actuación en el mítico Luna Park -hace pocas semanas, con localidades agotadas- el gran éxito de la temporada de verano de Carlos Paz llegará a la provincia. Será la presentación de una nueva edición de "Bien Argentino", gran espectáculo musical y coreográfico y teatral, que cuenta con más de 30 artistas en escena entre cantantes, músicos, bailarines y cómicos, que no ha dejado de cosechar adhesiones a lo largo y ancho del país. Este año la propuesta multiartística -que el año pasado mostró en San Juan a una troupe encabezada por Raúl Lavié- tendrá como figuras destacadas a la cantante cordobesa Coki Ramírez, que se sumó a un staff integrado por el cantante y bailarín Marcelo Iripino, el humorista Zaul Showman, el Dúo Aruma y la conducción de Ángel Carabajal, quien dirige y es el creador de esta puesta. Pero además, como el elenco tiene un carácter federal, ya que está conformado por artistas de varias provincias, volverá a contar con la bailarina sanjuanina Ana Paula Anzor, un detalle nada menor ya que le dará una cuota de "cuyanía" -a través de un número sorpresa- al show que se realizará el 18 de junio en el Teatro Sarmiento.

DIARIO DE CUYO tuvo contacto con el mentor de esta propuesta, Carabajal, quien habló de la constancia y evolución que ha desarrollado a lo largo de 15 años en los escenarios nacionales e internacionales.

"Para nosotros Bien Argentino es un gran acto patrio, en el que se revaloriza el ser nacional", Ángel Carabajal.

"Contamos con una base folklórica pero que va convergiendo en otros estilos como el rock, el cuarteto y otros, donde tras 15 años mantenemos un claro mensaje, que es el de representar la identidad del pueblo argentino. A través de la música, el baile y el humor, transmitimos el sentimiento argentino y lo mostramos al mundo", dijo el director y presentador del show.

La vigorosa propuesta surgió inspirada en los formatos de las revistas porteñas, pero con la diferencia de que su contenido es un gran homenaje a la cultura nacional. Desde entonces, con distintos artistas, el espectáculo circuló por las grandes salas del país, incluyendo el Gran Rex, el Teatro Ópera, en Mar del Plata y en Carlos Paz.

"Lo que buscamos siempre es generar una intensa emoción en el público, que cuando lo vean genere orgullo y al mismo tiempo se vaya de la función mejor y con ganas de seguir siendo argentinos", contó Carabajal y añadió: "En cada temporada el show se va ampliando y transformando y estamos pendientes de las nuevas tendencias y recursos para ofrecer una propuesta de vanguardia. Para nosotros Bien Argentino es un gran acto patrio, en el que se revaloriza el ser nacional", dijo el director, que adelantó que en uno de los cuadros habrá un homenaje a próceres de la historia argentina y también a los excombatientes y veteranos de Malvinas, a través de coreografías que fusionan ritmos tradicionales y contemporáneos.

El director de compañía comentó que en cada ciudad que visitan, la respuesta es la misma, excelente, y eso los entusiasma a seguir apostando a este proyecto: "No dejamos de sorprendernos y de aprender, porque cada función resulta muy diferente, pero el hecho que coincidamos con el gusto popular en cada lugar, una tarea difícil de lograr, nos hace sostener una obra muy madura y afinada", contó Carabajal.

Respecto a la participación de Anzor, el crédito local del staff con el que ya se ha lucido en varios escenarios, Carabajal no escatimó elogios: "Hoy podemos decir que es una artista estable de nuestro equipo. Los espacios se ganan por constancia y perseverancia. La técnica es importante, pero ella además tiene cualidades particulares que la hacen especial. Siempre está predispuesta a todos los desafíos que presenta este espectáculo, muy exigente. Es una persona maravillosa, activa y que está forjando una excelente carrera. Nos alegra que esté con nosotros y no se pierde ninguna convocatoria", manifestó el director artístico.



DATO

Bien Argentino. Domingo 18 de junio a las 21.30hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: Platinum $5.000; gold $5.600; pullman $3.500 y sin numerar $3.000. Anticipadas: www.entradaweb.com.ar.

Carisma cuyano en un show federal



La bailarina Ana Paula Anzor (actualmente está radicándose en Buenos Aires) se integró al elenco de Bien Argentino hace unos tres años. Empezó primero con el proyecto "American Show", de la misma compañía gracias a una audición. Por su buen rendimiento y performance, la sanjuanina quedó incluida en la gira 2023. "Esta es una oportunidad muy linda, lo que vivimos en el Gran Rex y en el Luna Park fue impresionante. La verdad que el primer día cuando me incorporé al elenco, la integración fue muy rápida. Y al ser chicos y chicas de Córdoba, de Mar del Plata, de Tucumán y de Bariloche, enriquecen mucho más este grupo, que ya somos como una gran familia", dijo la joven ex Embajadora del Sol. En todo este tiempo, de convivencia y gira, contó que fue un proceso de aprendizaje intenso y gratificante: "Que esté aquí representando una parte de la cultura nacional en este show, es un privilegio que pocos tienen. El público que ve este show se conmueve plenamente, porque viaja en un tren de emociones. Si bien cada uno le ponemos una impronta propia, todos sumamos para hacer de la función única e irrepetible. La recomiendo mucho para los que no lo conozcan y también para volver a verla", expresó.