En los 90, Montaña Rusa conquistó al público adolescente con las historias de un grupo de estudiantes de la secundaria. La telenovela de Jorge Maestro y Sergio Vainman obtuvo muy buenos niveles de audiencia y quedó en el recuerdo de toda una generación.

Nancy Dupláa, Gastón Pauls, Esteban Prol, Sebastián de Caro y Betina O’Connell, Diego Ramos, Celeste Pisapia y Claudia de la Calle, integrantes del elenco, se reencontraron esta semana, a 28 años del estreno de la tira de El Trece que tuvo dos temporadas, entre 1994 y 1996.

“Amarlos. Siempre. Por Siempre. MONTAÑA RUSA”, escribió Pauls en su cuenta oficial de Instagram junto a imágenes de esta emotiva reunión. “Sigue pasando… los amo amigos”, señaló Dupláa. Mientras que Ramos manifestó: “Montaña de amor”.

En octubre de 2019, algunos de los actores también se juntaron a pocos días de que finalizó la repetición de Montaña Rusa por el canal Volver. En esa oportunidad, estuvieron Eric Grimberg y Malena Solda, quienes no pudieron asistir en la reunión de este año.

En la trama, Nancy y Gastón interpretaban a la pareja principal, Mariana y Alejandro, quienes se conocían a través de la madre de ella y el padre de él, casados en segundas nupcias. Para estar juntos tuvieron que superar infinidad de adversidades: él se fue a vivir a México, ella estuvo en un reformatorio y hasta estuvo a punto de casarse con otro hombre.

Esta historia de amor traspasó la pantalla y fueron pareja durante cuatro años. Luego de su separación, continuaron una linda amistad. Hoy Nancy disfruta de la familia que armó con Pablo Echarri; y Gastón está de novio con Camila Canicoba. Anteriormente, el actor estuvo en pareja con Agustina Cherri y tuvieron dos hijos, Mina y Nilo.

En la actualidad, Nancy, quien estuvo grabando capítulos de El reino, un thriller de Netflix escrito por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro. También participan en esta serie reconocidos actores como Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Vera Spinetta, el Chino Darín, Diego Peretti y Peter Lanzani, entre otros.

Por su parte, Gastón protagonizó el filme El plan divino que se estrenó en noviembre de 2019. Además de la actuación, está dando charlas contando su lucha contra las adicciones. De esta manera, intenta dar una ayuda a personas que están pasando por un camino similar y quieren salir adelante con su vida.

“Cuento mi historia en primera persona y también escucho las historias de la gente. Entendí que ‘dicción’ es ‘decir’ y ‘adicción’ es ‘no decir’. Hay que empezar a hablar. Vengo de un medio en el que se tapaba y se tapa todo. Todos sabemos la cantidad de excesos que existen y yo ya no puedo ni quiero ser parte de eso. Necesito seguir potenciando mi recuperación y eso lo hago compartiendo mi historia y escuchando las del resto”, explicó el actor, quien ya fue escuchado por más de 60 mil personas en la Argentina.

“En Colombia un día me paré en un escenario y hablé para 200 mil personas. Fue una locura y en España hablé para otras 50 mil. Cuando me bajo del escenario después de esas charlas, me siento muy bien porque entiendo que sigo el camino que quería elegir”, concluyó el ex protagonista de la ficción Todos contra Juan.