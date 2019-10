Cacho Castaña era un hombre de otra época y sus canciones, sus tangos comenzaron a ser cuestionados por movimientos feministas. Sin embargo, fue su frase desafortunada en una entrevista a principios de 2018 que hizo que ese vínculo se complicara aún más cuando habló sobre violaciones.

"Pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense… Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas", dijo Cacho y cuando quiso explicarlo la embarró aún más.

“'Si la violación es inevitable, relájate y goza' es un dicho viejo, a mí me prohibieron Señora, las cosas que yo le haría y Si te agarro con otro te mato, porque era un mensaje de violencia para la juventud. Paremos con la japa, dejémonos de joder", agregó con desatino.

Inmediatamente fue repudiado y se vio obligado a hacer un descargo con un video. "Este video es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer sino todo lo contrario, he hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años", aclaró pero ya era tarde.

El repudio se hizo masivo y por amenazas y miedo, Cacho tuvo que suspender algunos de sus show programados en el país.

Meses más tarde, volvió a hablar del tema en la mesa de Mirtha Legrand: “Se me escapó, me di cuenta y pedí disculpas enseguida porque hay gente que se sintió muy mal pero a veces las disculpas acá no alcanzan, siguieron tres meses después”, dijo y agregó: “pedí disculpas, me arrepentí, no es mi costumbre, porque no estoy en contra del feminismo, soy más feminista que nadie“.

“Las minas están enojadas. Parece que están en guerra con el hombre. Lo único que falta es que nos caguen a tiros. Yo tuve un problema por una pelotuda frase, hice un chiste y se armó un quilombo bárbaro. Estoy en la justicia por ese tema”, expresó Cacho un año después de aquel escándalo.

La relación entre las feministas y Cacho no terminó bien. Sus canciones y sus show siguieron viviendo escraches y repudios.

Fuente: A24