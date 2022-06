Es compositor e intérprete apasionado por la música y también por la actuación. Como artista tiempo completo dedicado a las infancias -desde hace más de 20 años- Diego Topa es el preferido de los hogares latinoamericanos. A través de Disney, su labor artística se expandió por todo el continente llegando a millones de hogares. En esta oportunidad, para su reencuentro con el público sanjuanino, ofrecerá "Tu primer concierto" el 25 de junio, una nueva propuesta enfocada a las más pequeñas y pequeños, que se encuentra en plena gira nacional e internacional. Topa habló con DIARIO DE CUYO sobre el momento que está atravesando, tanto en lo profesional como en lo personal.



- ¿Cómo estás viviendo este retorno a los escenarios de la región con este nuevo show?



- Estoy muy contento por este 'Tu primer concierto' que se va dando por todo el país y por Latinoamérica. Armamos esta puesta que está pensada para los pequeños desde los 2 y los 3 añitos, ya que ellos nacieron en pandemia y tendrán la primera oportunidad de conocerme en vivo.



- Después del suceso que fue Junior Express ¿Has pensado volver a la televisión? ¿Tenés nuevos proyectos en marcha?



- Tengo muchas ganas de volver, hay propuestas dando vueltas. Estoy evaluando y viendo qué hacer. Sería lindo estar en la tele abierta y también hay una película en proceso, en la cual, estoy empezando a trabajar el guión. Por lo pronto, lo que vendrá en breve será un ciclo de contenidos por YouTube, con canciones y cuentos, para que tenga una llegada muy cercana con el público.



- ¿En qué quedó ese proyecto que Gerardo Rozín había preparado para trabajar con vos?



- Estamos terminando de dar los últimos ajustes al guión y pronto grabaremos el piloto. Lo voy a continuar y concretar, es algo que le prometí en vida. Es un proyecto divino que seguramente saldrá al aire en agradecimiento y en memoria de una persona que también pensó mucho en el amor a la familia. Me pondrá en la figura de un intercomunicador entre chicos y grandes, con un poco de ficción, música, invitados y humor.



- ¿Qué cosas aprendiste de él?



- Admiro su pasión por todo lo que hacía, con sensibilidad y profesionalismo. Gerardo siempre valoró al artista musical en la televisión, cuando muchas veces no tiene el espacio de importancia que se merece. En La Peña de Morfi nos dio lugar a todos, por eso todos lo queríamos. Fue una gran persona que se extraña mucho en el medio.



- ¿Hacen falta más propuestas televisivas para las infancias? ¿Qué cosas nuevas se pueden ofrecer a los chicos?



- Estoy todo el tiempo ocupado con eso. En ese sentido, apuesto a fomentar valores y también la imaginación, pero siento que me piden que haga programas en vivo. Se nota que hacen falta más programas con actores de carne y hueso en vivo. Parece que no se están ofreciendo contenidos genuinos para los más chiquitos. Me parece que no hay que entretenerlos solo con un dibujito animado. Tanta distracción no es buena. Lo que se ve ahora está bien, está bonito, pero necesitamos contenidos que nos pongan más en contacto con ellos. Hay mucha oferta de animaciones y no está mal, en absoluto, pero faltan más Topas, más Carlitos Balá, más Margaritos Tereré o más Julietas Magaña.



- ¿Vos te nutriste de aquellos contenidos infantiles donde todo se hacía de modo artesanal?



- Y esos programas me ayudaron a construir el Topa que soy hoy. Tenemos una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales que sostiene y le da importancia a los programas infantiles, pero hoy vemos que los canales de aire no ponen nada o como mucho, algo a las 5 de la mañana. Es necesario recuperar esos horarios donde los chicos volvían de la escuela a merendar y podían ver sus programas favoritos. Por eso estoy trabajando mucho para que regresen los ciclos infantiles a la pantalla. Debemos hacerlo, porque si no estaremos perdidos. Los más chiquitos son el futuro y no hay que olvidarse de eso.



- Experto en entretener pequeños ¿Cómo vivís tu experiencia como papá?



- Lla verdad, es fabulosa. Soy uno de los hombres más felices del mundo. Tener la posibilidad de expandir amor en una nena que ya tiene dos años y medio, me hace aprender día a día, minuto a minuto. Ella es divina, no para de sorprenderme, es muy compañera y me acompaña en las giras, está en una edad hermosa donde todo lo va cuestionando.



- ¿Qué opinás de la prohibición del lenguaje inclusivo?



- Me duele un montón lo que ocurre cuando los dirigentes no se ocupan de los temas más importantes que deben solucionar. Los chicos de hoy, ya vienen con un chip totalmente diferente. Ellos ya tienen la inclusión a flor de piel. Ya vienen con algo que nosotros los adultos debemos aprender y estamos muy contaminados de tanta ridiculez. Hay que sacarse de encima los prejuicios y abandonar sobre todo el ego. Y lo digo desde el corazón y de los sentimientos, no entiendo mucho de política, pero me parece que hay que acompañar a que las personas pueden ser felices como quieran. Si prohíben el lenguaje inclusivo, la energía de la inclusión pasará por arriba de cualquier barrera. Creo que no hay que meterse tanto en el lenguaje inclusivo y sí hay que arreglar muchas otras cosas que sí están mal. Que no nos distraigan de lo importante.



- Se dice que hablar con la "e" afecta el aprendizaje de los niños...



- Es una justificación absurda, los chicos son muy inteligentes. Mi hija que tiene dos años ya nombra los colores en inglés. El problema no lo tienen los chicos, no pongamos conflictos en ellos. A lo mejor esos adultos que quieren prohibir son los que deben tener verdaderos problemas. No lo entienden y son un espejo de lo que les pasa. Hace falta más empatía y apertura. Se viene luchando mucho por la inclusión y que todos tenemos que vivir en un mundo con tranquilidad, como uno siente y como uno quiere.



DATO

Topa. Tu primer concierto. Sábado 25 de junio en el Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador), a las 15 hs. Tickets: $3.150, $3.000 y $2.700 en www.topa .com.ar o en www.passline.com (incluye sorpresa); seguro de menor $450 para menores de 11 meses.