Los tres son figuras del teatro y el humor. Aunque coincidieron en algunos proyectos antes, pero en duplas o siendo parte de una compañía, es la primera vez que Carmen Barbieri, Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti comparten escenario en una misma obra. "Inigualables", denominaron al show que llegará el sábado 9 de septiembre al Teatro Sarmiento en el marco de una gira por el interior y luego partirá rumbo a países cercanos.



La última vez que Barbieri estuvo en San Juan fue en 2019, con "Siempre juntos", bajo dirección de su hijo Federico, una adaptación de la revista que se llevó el premio Estrella de Mar ese verano y que reunió a Carmen y Santiago Bal en escena 8 años después de la escandalosa separación.



Hace tiempo dedicada completamente a la televisión, con este show, Carmen se reencuentra en escena con el baile, el monólogo y su humor picaresco. Mientras Artaza presenta su catálogo de imitaciones de figuras del deporte, la política y la farándula, incluso tomándose el pelo a sí mismo. Por su parte, Cherutti mostrará su renovada galería donde incorpora nuevos homenajes musicales, sumando a Fito Páez o Luis Miguel, pero sin olvidar sus clásicos.



"Me encanta volver a San Juan, he ido muchas veces, no se queden sin entrada, miren que es una sola función", dice en un momento de la charla con DIARIO DE CUYO, dirigiéndose directamente a su público, a quien dirá, se debe enteramente.

Trío. Miguel Ángel Cherutti, Carmen Barbieri y Nito Artaza, en uno de los momentos del show con el que llegan a San Juan.



-¿Cómo surgió la idea de armar este trío cómico?

-Fue una idea de nuestro productor, de Bacchi. Que dijo, "¿por qué no se juntan?". Nos sacamos una foto los tres y la verdad que nos gustó vernos. Siempre nos veíamos, pero volvernos a ver y encontrarnos en un escenario es lo que más nos gustó. Nos reímos, la pasamos bien. Trabajamos, pero más nos divertimos.



-¿Cómo los está recibiendo el público en la gira?

-En Bahía Blanca el otro día, lleno total, las señoras, los señores, gente de todas las edades aplaudiendo de pie, hicimos dos horas ahí, porque no nos podíamos bajar... Es un show cómico musical para toda la familia. Estamos muy felices. Somos los tres solitos, haciendo de todo, canciones, imitaciones, se van a reír, se van a emocionar.

Es un show cómico con música, no es unipersonal, no es comedia, no es revista, somos tres cabezas de compañía que se han juntado para hacer este show que se llama Inigualables y la verdad que es inigualable, porque nosotros del show conocemos todo, hay muy poca gente que quedó de aquella época, somos jóvenes todavía o casi jóvenes (risas), y que sabemos de este tipo de show. Entonces nos juntamos y la pasamos muy bien, sale bárbaro.



-¿Cómo es la dinámica entre los tres?

-La dinámica está en cada uno de nosotros, somos tres personas distintas, pero tenemos la misma escuela sobre el show, el humor. Hoy por hoy el humor cambió y estamos aggiornados, actualizados; hay imitaciones, canciones... Es un placer ver el show. Cuando no estoy en escena, veo a los muchachos de costado (del escenario), porque me divierte mucho verlos trabajar; me emociona también, porque trabajar con estos dos grandes es importante para mí también.



-Y en esto de que el humor cambió, ¿cómo lo encara personalmente?

-Bueno, nosotros tres siempre hicimos un humor muy sano, entonces no nos cuesta mucho cambiar. Sí, quizás cambiar algunas cosas y nunca utilizar a la mujer como elemento para hacer reír, lo que pasaba en la revista antiguamente, hace muchos años. Yo siempre traté de limpiar el humor, ahora mucho más. En un humor muy sano, muy picaresco, muy divertido, sin ofender a nadie y sin reírnos de nadie. ¿Se entiende, no? Lo mismo les pasa a los muchachos, hacían un humor muy sano, no les costó nada, igual que a mí. Pero sí estamos aggiornándolo todo el tiempo.



-¿Qué opina de la segunda parte de ATAV, que abordó el mundo de la revista?

-Mostró una época de la revista haciendo ficción, no es lo que yo viví, yo viví otra época de la revista. Yo agarré una revista casi en su gran cambio, y la de Suar fue una mezcla entre política y actualidad. Me parece genial todo lo que hace Adrián Suar, porque le da trabajo a la gente y hace ficción, que nos falta un montón.



-¿Volverá a hacer revista? ¿Es un género que ya fue?

-No se terminó la revista, se hace en Carlos Paz, se hace en Mar del Plata. Es un género que al público nacional le gusta mucho y quizás el año que viene vuelva a hacer una revista grande como las que me gustan a mí. Pero es muy costosa, por eso hay que esperar.



-Tiene mucho trabajo en televisión, ¿cómo lo lleva?

-Soy una elegida, agradezco a Dios y al universo por tener laburo. De lunes a lunes trabajo, pero estoy muy muy feliz, el tema es que no tengo tiempo para nada. Me levanto 5.15, hago Manañísima, por Ciudad Magazine, después me voy a otro estudio, que me lleva una hora de viaje y ahí hago "Los ocho escalones". Me encanta hacer lo que hago, me divierto y encima me pagan, qué más puedo pedir.



-¿Reniega de algo de la fama?

-Yo no soy famosa, soy una mujer popular. Una mujer elegida por el pueblo y la gente me aplaude, me quiere. Yo no me siento famosa, me siento popular. No reniego, al contrario. Cuando me piden una foto y me dicen "te vamos a molestar", yo les digo que no me molestan. Si yo me metí en este ambiente y quise ser quien soy para que me pidan un autógrafo. El día que no me conozcan pensaré "¿uy, qué pasó?". No me incomoda para nada la foto, el autógrafo, que me charlen... para nada. Vivo para eso y por eso, soy una gran agradecida de hacer lo que me gusta.

> EL DATO

INIGUALABLES. Sábado 9 de septiembre en Teatro Sarmiento. 21.30, Entradas: $3.500 a $8.000 en entradaweb y boletería de la sala.